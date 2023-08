So läuft der zweite WM-Tag Deutsches Diskus-Trio im Finale - Überraschungen über 400 m Stand: 20.08.2023 11:37 Uhr

Claudine Vita, Shanice Craft und Kristin Pudenz haben sich wie erhofft ihre Plätze für das Diskus-Finale bei der Leichtathletik-WM gesichert. Siebenkämpferin Sophie Weißenberg liegt nach fünf Disziplinen weiter aussichtsreich auf Rang fünf. DLV-Geherin Saskia Feige war am Sonntag (20.08.2023) über 20 km nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Der zweite Wettkampftag in Budapest im Überblick. Wir halten Sie heute im Livestream und im Live-Ticker über die Ereignisse im WM-Stadion auf dem Laufenden.

Diskuswurf Frauen - Deutsches Trio erreicht das Finale der besten Zwölf

Claudine Vita, Shanice Craft und die EM- und Olympia-Zweite Kristin Pudenz haben sich für das WM-Finale im Diskuswurf am Dienstag (22.08.2023, 20.20 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de) qualifiziert. Die EM-Dritte Vita übertraf als einzige aus dem DLV-Trio in der Qualifikation die geforderten 64 m mit einem Wurf auf 64,51 m. "Ich bin natürlich glücklich. Qualis haben ihre eigenen Gesetze. Das es bei der Hitze und so früh am Morgen so gut geklappt hat, ist umso schöner", sagte Vita im Sportschau-Interview. Kristin Pudenz warf in ihrem besten Versuch 62,71 m weit und war mit Platz zehn in der Qualifikation nicht zufrieden. "Das reicht fürs Finale, aber es war nur ein Herantasten. Im Finale muss dann mehr kommen", sagte sie. Shanice Craft hatte in der ersten Qualifkationsgruppe 63,42 m weit geworfen, sie schaffte es als Sechste ins Finale der besten Zwölf. Die beste Weite erzielte Gold-Favoritin Valarie Allman aus den USA (67,14 m), die Kroatin Sandra Perkovic warf mit 65,62 m Saisonbestleistung. Auch Titelverteidigerin Feng Bin (China/65,68 m) überzeugte.

Siebenkampf - Weißenberg lässt im Weitsprung Punkte liegen

Sophie Weißenberg hat zum Start in den zweiten Tag im Siebenkampf Punkte im Weitsprung liegengelassen. In ihrem besten Versuch sprang sie 6,10 m weit - ihre persönliche Bestleistung liegt bei 6,49 m. Nach der fünften Disziplin und vor dem Speerwerfen belegt die 25-jährige DLV-Athletin in der Gesamtwertung mit 4.757 Punkten weiter Platz fünf und damit in Reichweite von Bronzerang drei. In Führung liegt die Britin Katarina Johnson-Thompson (4.925) vor Anna Hall (4.906) und Chari Hawkins (4.799) aus den USA. Vanessa Grimm kam im Weitsprung ebenfalls auf 6,10 m und ist im Gesamtklassement 13. (4.479).

20 km Gehen - Saskia Feige ohne Chance

Geherin Saskia Feige aus Leipzig war im WM-Rennen über 20 km chancenlos: Mit fast acht Minuten Rückstand auf Weltmeisterin Maria Perez (1:26:51 Std.) kam die 27-Jährige in 1:34:49 Std. auf Platz 30 ins Ziel. Silber sicherte sich am Heldenplatz die Australierin Jemima Montag (1:27:16 Std.) vor der italienischen Olympiasiegerin Antonella Palmisano (1:27:26 Std.).

400 m - Manuel Sanders scheidet im WM-Vorlauf aus

Manuel Sanders hat das Halbfinale über 400 m knapp verpasst. Der deutsche Meister lief im Vorlauf 45,34 Sek. - dem Dortmunder fehlte am Ende eine Zehntel zum Einzug unter die besten 24 Sprinter. Der 25-Jährige war bereits am Vortag über die 4x400m in der Mixed-Staffel zweimal angetreten und hatte dort gemeinsam mit dem Team den siebten Platz erreicht. "Natürlich war das keine optimale Wettkampfvorbereitung. Das Mixed-Finale war aber das Hauptziel. Trotzdem ist es ärgerlich, dass es nicht geklappt hat", sagte Sanders im Sportschau-Interview.

400 m Frauen - Shaune Miller-Uibo und Britton Wilson ausgeschieden

Über 400 m ist Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas bei ihrem Comeback nach einer Baby-Pause bereits im Vorlauf ausgeschieden. Die 29-Jährige lief in 52,65 Sek. zwar Saisonbestzeit, konkurrenzfähig mit den Weltklasse-Athletinnen war sie aber nicht. Ihre persönliche Bestzeit - aufgestellt bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio - liegt bei 48,36 Sek. Mit Britton Wilson aus den USA schied auch eine der Topfavoritin auf den WM-Erfolg im Vorlauf nach einem Kräfteeinbruch in indiskutablen 53,87 Sek. aus. Die schnellste Zeit in den WM-Vorläufen lief Marileidy Paulino aus der Dominkanischen Republik (49,90 Sek.). Der DLV hat keine Läuferinnen für die Einzelentscheidung über 400 m nominiert.