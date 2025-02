Bestzeit über 5.000 Meter US-Läufer Grant Fisher hält jetzt zwei Weltrekorde Stand: 15.02.2025 08:16 Uhr

Der nächste Weltrekord in der Hallen-Leichtatletik fällt: US-Läufer Grant Fisher knackt die Bestzeit über 5.000 Meter - und ist damit "Wiederholungstäter".

Die Weltrekordflut in der Hallen-Leichtathletik reißt nicht ab: Einen Tag nach dem Doppelschlag des Norwegers Jakob Ingebrigtsen hat auch US-Läufer Grant Fisher zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit für Furore gesorgt und die 20 Jahre alte 5.000-m-Bestmarke des großen Kenenisa Bekele pulverisiert.

Beim Hallen-Meeting in Boston blieb der 27-Jährige in 12:44,09 Minuten mehr als fünf Sekunden unter Bekeles Zeit aus dem Jahr 2004 (12:49,60). Der mit deutlichem Rückstand zweitplatzierte Franzose Jimmy Gressier verbesserte den Europarekord auf 12:54,92 Minuten.

Fisher hatte bereits am vergangenen Wochenende in New York den Weltrekord über 3.000 m auf 7:22,91 Minuten gedrückt.

Ingebrigtsen mit zwei Weltrekorden in einem Rennen

Ingebrigtsen hatte am Donnerstag im französischen Liévin in einem einzigen Rennen Weltrekorde über 1.500 m (3:29,63) und über die Meile (3:45,14) verbessert. Die Meilen-Bestmarke hatte sich erst am Tag des ersten Fisher-Weltrekords dessen Landsmann Yared Nuguse (3:46,63) gesichert.