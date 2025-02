Leichtathletik Weltrekord-Show von Norweger Ingebrigtsen Stand: 14.02.2025 10:59 Uhr

Der norwegische Weltklasse-Läufer Jakob Ingebrigtsen hat beim Leichtathletik-Hallenmeeting im französischen Liévin gleich zwei Weltrekorde in einem Lauf aufgestellt.

Der zweimalige Olympiasieger blieb in 3:45,14 Minuten über die Meile mehr als eine Sekunde unter dem alten Weltrekord, den der Amerikaner Yared Nuguse erst fünf Tage zuvor bei den Millrose Games aufgestellt hatte. Die Meile ist die einzige nicht in metrischer Einheit gemessene Strecke, über die der Weltverband World Athletics Weltrekorde führt.

Auf dem Weg zu seiner Fabelzeit unterbot Ingebrigtsen auch seinen eigenen Weltrekord über 1500 Metern aus dem Jahr 2022. In 3:29,63 Minuten passierte er die Marke und war damit fast eine Sekunde schneller als vor drei Jahren an gleicher Stelle.

"Das fühlt sich unglaublich an", sagte der zweimalige Olympiasieger (1500m in Tokio und 5000m in Paris): "So etwas passiert in Liévin. Ich bin ein glücklicher Mann."