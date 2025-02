Istaf Indoor 2025 Istaf Indoor 2025: Überraschungssieg von Youngster Heiko Gussmann über die 60 Meter Stand: 14.02.2025 21:01 Uhr

Zwölftausend Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof und acht Disziplinen, gespickt mit Weltklasse-Athleten. Mit dem Istaf Indoor bietet das weltweit größte Hallenmeeting der Leichtathletik auch 2025 wieder absoluten Spitzensport.

60m Frauen

In Abwesenheit der verletzten Gina Lückenkemper konnte Rebekka Haase, zusammen mit Lückenkemper Bronze-Medaillengewinnerin über die 4x100-Meter bei Olympia 2024, den 60-Meter-Sprint beim Indoor Istaf für sich entscheiden. Die 32-Jährige war nach 7,26 Sekunden im Ziel und entschied den Wettbewerb im Foto-Finish für sich. Zeitgleich auf Platz zwei landete Lisa Meyer, die ebenso wie Haase für das Sprintteam Wetzlar startet. Rang drei ging an die Belgierin Rani Rosius (7,28 Sekunden).

60m Männer

Für eine gehörige Überraschung im Sprint sorgte Heiko Gussmann vom Sprintteam Wetzlar. Der gerade einmal 20-Jährige hatte schon im Vorlauf einen neuen U23-Hallen-Europarekord aufgestellt und diesen im Finale nochmals verbessern können.



Letztlich war es ein Foto-Finish, das Gussmann mit 6,57 Sekunden für sich entscheiden konnte. Zeitgleich ins Ziel und auf Platz kam der Südafrikaner Akani Simbine (31), bei den Olympischen Spielen von Paris noch Silber-Medaillengewinnern mit der 4x100-Staffel. Platz drei ging an Gussmanns Teamkollegen Kevin Kranz (26), der sich gegen mit 6,61 Sekunden zeitgleichen Lucas Ansah-Peprah vom Hamburger SV durchsetzen konnte.

60 Meter Hürden beim Indoor Istaf 2025

60m Hürden Frauen

Den Hürden-Wettbewerb der Frauen gewann Marlene Meier (22) von Bayer 04 Leverkusen. Die Tochter von Hochsprung-Olympiasiegerin Heike Henkel lief die 60 Meter Hürden in 7,92 Sekunden und damit persönliche Bestleistung. Platz zwei ging an die 20-Jährige Rosina Schneider von der TV Sulz, die nach 8,01 Sekunden im Ziel war. Platz drei ging an die Ungarin Anna Toth (8,03 Sekunden).

60m Hürden Männer

Er war einer der Favoriten auf den Sieg und lieferte: Der Schweizer Jason Joseph (26), Hallen-Europameister von 2023, siegte mit 7,63 Sekunden hauchdünn vor dem Jamaikaner Omar McLeod (30), immerhin 2016 Olympiasieger über die 110 Meter Hürden, der nach 7,65 Sekunden im Ziel war und damit seine Saison-Bestleistung aufstellte. Ebenso knapp war der Kampf um die weiteren Plätze, den Manuel Mordi (21) vom Hamburger SV mit 7,67 Sekunden vor Gregory Minoue (22, TV Kalkum-Wittlaer, 7,68 Sekunden) für sich entscheiden konnte.

Weitspringern Mikaelle Assani beim Indoor Istaf 2025.

Weitsprung

Den Weitsprung-Wettbewerb der Damen entschied die Bulgarin Plamena Mitkova für sich. Die 20-jährige Junioren-Weltmeisterin von 2022 siegte mit einer Weite von 6,85 Meter. Wie schon beim Wettbewerb in Düsseldorf kam dabei auch in Berlin die sogenannte "Take-Off-Zone" zur Anwendung. Statt des üblicherweise 20 Zentimeter breiten Bretts haben die Athletinnen und Athleten dabei eine 40-Zentimeter-Zone Platz zum gültigen Absprung.



Auf Rang zwei landete Mikaelle Assani vom SCL Heel Baden-Baden. Die 22-jährige Studentin erreichte mit ihrem sechsten und letzten Versuch gute 6,80 Meter. Bronze holte sich die Niederländerin Pauline Hondema (6,73 m). Nicht mit dabei war Malaika Mihambo, die zuletzt mit 7,07 Meter eine Weltjahresbestleistung aufgestellt hatte, in Berlin aber aufgrund eines Infekts kurzfristig passen musste.

Sendung: rbb24 Abendschau, 14.02.2025, 19:30 Uhr