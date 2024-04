Schwede überspringt 6,24 Meter Stabhochspringer Duplantis mit nächstem Weltrekord Stand: 20.04.2024 14:24 Uhr

Stabhochspringer Armand Duplantis hat seinen Weltrekord erneut gesteigert. Der 24 Jahre alte Schwede überquerte im chinesischen Xiamen 6,24 Meter.

Damit steigerte der nur "Mondo" genannte Olympiasieger und Weltmeister die bisherige Bestmarke um einen Zentimeter. Duplantis hatte sie am 17. September vorigen Jahres in Eugene im US-Bundesstaat Oregon erzielt. Er meisterte am Samstag (20.04.2024) zunächst problemlos 6,00 Meter und schaffte die Weltrekordhöhe dann auf Anhieb.

Zweiter wurde Sam Kendricks aus den USA (5,82), Dritter Huang Bokai (China/5,72).

Bo Kanda Lita Baehre ohne gültigen Versuch

Der deutsche Meister Bo Kanda Lita Baehre blieb beim ersten Diamond-League-Meeting der Olympia-Saison ohne gültigen Versuch. Der im Vorjahr nach einem Sturz lange verletzte EM-Zweite scheiterte dreimal an 5,42 Metern, musste nach Angaben des TV-Senders "Sky" allerdings auch auf seine eigenen Stäbe verzichten. Sie waren nicht in China angekommen.

Ogunleye und Pudenz auf Platz fünf

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye, die bei der Hallen-WM in Glasgow Anfang März nach einer Leistungsexplosion überraschend Silber geholt hatte, wurde in Xiamen mit 19,24 Meter Fünfte. Der Sieg ging an Lijiao Gong (China/19,72). Kristin Pudenz (64,63) belegte im Diskuswurf ebenfalls Rang fünf, Shanice Craft (Halle/63,52) kam beim Sieg der US-Amerikanerin Valarie Allmann (69,80) auf Rang sechs.