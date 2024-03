Hallen-WM in der Leichtathletik Weitspringer Batz sorgt weiter für Aufsehen Stand: 02.03.2024 13:56 Uhr

Weitspringer Simon Batz hat bei der Hallen-WM der Leichtathleten in Glasgow knapp eine Medaille verpasst, aber einen Achtungserfolg gelandet. Der 21-Jährige übersprang am Samstag (02.03.2024) die Acht-Meter-Marke.

Mit 8,06 Metern belegte Batz am Samstag den vierten Platz. Auf den Bronzerang und den Jamaikaner Carey McLeod fehlten 15 Zentimeter. Zum Weltmeister kürte sich wie erwartet der griechische Olympiasieger Miltiadis Tendoglou. Er gewann mit 8,22 Metern vor dem Italiener Mattia Furlani.

Zum vierten Mal weiter als acht Meter

Der deutsche Hallenmeister Batz war mit dem Ziel Finale und einem weiteren Acht-Meter-Sprung nach Schottland gereist. Diese Marke übersprang er zum vierten Mal in diesem Jahr. Vor wenigen Wochen hatte er für Aufsehen gesorgt, als er mit 8,18 Metern vorübergehend an die europäische Spitze gesprungen war. Nur dabei war er weiter als am Samstag in Schottland gesprungen.

Batz, der erst nachträglich in das WM-Startfeld gerückt war, ist der beste deutsche Weitspringer seit dem früheren Europameister Sebastian Bayer im Jahr 2009. Für ihn war das Kräftemessen mit der internationalen Elite eine gute Möglichkeit, wichtige Erfahrungen in der Einstimmung auf die Highlights im Sommer, die Europameisterschaften in Rom oder die Olympischen Spiele in Paris, zu sammeln.

Geglückter DLV-Start dank Ogunleye

Am ersten Tag der Hallen-Weltmeisterschaften durfte das nur achtköpfige DLV-Team bereits über die erste Medaille jubeln. Yemisi Ogunleye gewann im Kugelstoßen die Silber und erzielte erstmals eine Weite von über 20 Metern. Das ist einfach crazy. Ich habe gar nicht den Einschlag gesehen. Als der Kampfrichter dahin lief, dachte ich: Das ist jetzt nicht wirklich passiert" , sagte sie hinterher. Die WM endet am Sonntag (03.03.2024).