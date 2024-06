EM-Halbmarathon Silber für DLV-Frauen, Bronze für Petros und das Männer-Team Stand: 09.06.2024 10:59 Uhr

Medaillenregen für die deutschen Halbmarathon-Teams bei der Leichtathletik-EM in Rom: Amanal Petros gewann am Sonntag (09.06.2024) Bronze in der Einzelwertung. Auch in der Mannschaftswertung belegten die deutschen Männer in einer knappen Entscheidung Platz drei. Die DLV-Frauen holten Silber.

Auf der imposanten Strecke mit Start im Schatten des Kolosseums, vorbei am Petersdom und mit Ziel im Stadio Olimpico mischten Petros und Samuel Fitwi, der in persönlicher Bestzeit starker Fünfter wurde (1:01:17), von Beginn an vorne mit und setzten sich nach gut 19 Kilometern sogar an die Spitze.

Doch die Italiener Yemaneberhan Crippa (1:01,03 Stunden) und Pietro Riva (1:01,04), die von den Unterdistanzen kommen, profitierten von ihrer Spurtstärke. Zudem hatte Petros Pech, als er auf der Schlussrunde im Stadion auf die Innenkante trat und aus dem Rhythmus geriet. In 1:01,07 Minuten erkämpfte er aber die erhoffte Medaille.

Marathon-Europameister Richard Ringer hatte schon früh Probleme und spielte auf Rang 28 (1:03,53) nur eine Nebenrolle, doch dafür sprangen andere ein wie Fitwi und Filimon Abraham (1:03,09), der 22. wurde - damit holte das deutsche Team hinter Europameister Italien und Israel auch Bronze in der Mannschaftswertung.

"Das war eine Teamleistung, wir haben uns gegenseitig gepusht. Das war traumhaft. Mir hat etwas der Speed am Ende gefehlt, aber ich bin zufrieden", sagte Petros in der ARD. Bei den Olympischen Spielen will der deutsche Rekordhalter im Marathon und Halbmarathon nun in wenigen Wochen über die 42,195 Kilometer ebenfalls ganz vorne mit dabei sein.

Kejeta in der Einzelwertung Fünfte

Bei den Frauen verpasste die deutsche Hoffnungsträgerin Melat Kejeta als Fünfte in 1:09,42 Stunden eine Einzelmedaille, das deutsche Frauen-Team mit Kejeta, Domenika Mayer auf Platz elf 1:10,49) und Esther Pfeiffer (18./1:11,28) durfte sich hinter Großbritannien und vor Spanien aber über Silber freuen.

Einzel-Gold ging in 1:04,52 Stunden an die Norwegerin Norwegerin Karoline Bjerkeli Grövdal, die am Freitag bereits Silber über 5000 m gewonnen hatte, vor der Rumänin Joan Chelimo Melly (1:05,09) und Calli Thackery (Großbritannien/1:08,58).