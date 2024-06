So läuft der fünfte EM-Tag in Rom Mihambo mit Sieben-Meter-Satz ins Finale - Kolberg läuft Olympia-Norm Stand: 11.06.2024 11:37 Uhr

Die DLV-Athleten liefern bei der Leichtathletik-EM in Rom am Dienstag (11.06.2024) gute Leistungen ab: Die Weitspringerinnen Malaika Mihambo und Mikaelle Assani, 800-m-Läuferin Majtie Kolberg sowie die 4x400-m-Staffeln erreichten die Finals. Im Zehnkampf läuft es für Titelverteidiger Niklas Kaul zäh. Am Abend fallen acht Medaillen-Entscheidungen. Der fünfte Wettkampftag im Überblick.



Wir übertragen im Ersten und im Stream und halten Sie auch im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

Weitsprung - Mihambo setzt Ausrufezeichen

Malaika Mihambo hat das Finale mit einem eindrucksvollen Qualifikationssprung erreicht: Mit 7,03 m stellte die Olympiasiegerin mit ihrem ersten Sieben-Meter-Satz der Saison eine europäische Jahresbestleistung auf. Mit Mikaelle Assani steht noch eine zweite deutsche Springerin im Finale, sie sprang auf 6,67 m - die neuntbeste Weite aller Teilnehmerinnen. Ausgeschieden ist dagegen Laura Raquel Müller, die nicht über 6,43 m hinauskam.

800 m - Kolberg mit persönlicher Bestzeit ins Finale

Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) sicherte sich mit einer starken Vorstellung die Final-Teilnahme: In ihrem Halbfinale lief die DLV-Athletin in persönlicher Bestzeit von 1:58,74 Min. auf Platz drei. Damit erfüllte sie auch die Olympia-Norm (1:59,30). "Ich freue mich sehr. Damit ist ein ganz großer Knoten geplatzt", sagte die 24-Jährige strahlend im Sportschau-Interview. "Jetzt versuche ich ein gutes Finale zu laufen - und dann kann ich mich ganz in Ruhe auf Paris vorbereiten."

4x400 m Staffeln - DLV-Quartette beeindrucken im Olympiastadion

Die deutschen Staffeln über die Stadionrunde überzeugten in ihren Vorläufen und erreichten die Endläufe am EM-Schlusstag am Mittwoch (12.06.2024, im Live-Ticker bei sportschau.de). Manuel Sanders, Marc Koch, Lukas Krappe und Jean Paul Bredau liefen im zweiten Vorlauf hinter Frankreich und Belgien in 3:01,44 Minuten auf Rang drei - das Final-Ticket war der Lohn.

Die deutschen Frauen in der Besetzung Skadi Schier, Alicia Schmidt, Luna Bulmahn und Eileen Demes rannten in ihrem Lauf in starken 3:25,90 Min. als Zweite hinter Polen ins Ziel. Damit ist auch die Olympia-Teilnahme ganz nah.

Zehnkampf - Kaul wartet auf seine starken Disziplinen

Zehnkampf-Titelverteidiger Niklas Kaul erwischte keinen guten Start in den zweiten Tag. Über 110 m Hürden blieb er in 14,91 Sek. deutlich hinter den Erwartungen zurück und belegt im Zwischenklassement Platz 14 (4.999 Punkte). Seine starken Disziplinen kommen aber noch am Ende des Tages. Manuel Eitel und Felix Wolter liegen punktgleich (5.181) auf Rang fünf, Tim Nowak (4.977) ist 15.