Weitsprung bei der Leichtathletik-EM Malaika Mihambo - die Gejagte greift nach Gold Stand: 10.06.2024 19:47 Uhr

Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist derzeit die prominenteste deutsche Leichtathletin. In Rom greift die Weltklassse-Weitspringerin nach EM-Gold. Ein Selbstläufer wird es nicht.

Wenn am Dienstag (11.06.2024, ab 10.35 Uhr, im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) in der Vormittags-Session die Weitspringerinnen mit ihrer Qualifikation starten, dann ist Malaika Mihambo bereit. "Ich bin früh sehr gut drauf" , sagte die 30-Jährige voller Zuversicht in ihrer erfrischenden Art der ARD.

Noch kein Siebenmetersprung in diesem Jahr

Die Titelkämpfe in Rom könnten für die Ausnahmeathletin also genau zur richtigen Zeit kommen, um auch in dieser Saison einen Supersatz in die Sandgrube des Stadio Olimpico zu setzen. "Ich hoffe, dass ich jetzt meine gute Form zeigen kann, weil mir das in dieser Saison noch nicht gelungen ist" , sagte Mihambo, der in diesem Jahr ein Siebenmeter-Sprung noch fehlt.

Weiten von 6,74 m und 6,79 m stehen bislang in Mihambos 2024er-Liste. Das ist etwas unter dem Weltklasse-Niveau, das sie in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat. Hinzu kommt allerdings noch ein Sprung von 6,95 m unter dem Hallendach, beim Indoor-ISTAF im Februar, der als europäische Weltjahresbestleistung geführt wird.

Titelverteidigerin Spanovic fehlt in Rom

Nun kann die nervenstarke und stets locker wirkende Athletin, die 2019, 2020 und 2021 zur Sportlerin des Jahres gekürt wurde, so schnell nichts aus der Ruhe bringen, schon gar nicht fehlende Siebenmetersprünge. "Ich versuche, für mich einen guten Wettkampf zu machen, mit Spaß und Freude mein Potenzial zu entfalten. Wenn mir das gelingt, wäre ich schon sehr glücklich" , sagte Mihambo vor ihrem ersten Sprung in Rom.

Ich bin jetzt in guter Form. In Paris hoffe ich, in noch besserer Form zu sein. Malaika Mihambo

Auch wenn sie das große Ziel EM-Gold nicht direkt ausspricht, Mihambo ist die Gejagte in der Weitsprung-Konkurrenz. Zumal eine ihrer ärgsten Konkurrentinnen, die Serbin Ivana Spanovic, in Rom nicht dabei ist. Spanovic hatte Mihambo vor zwei Jahren die Show gestohlen, als sie in München den EM-Sieg vor der durch eine Corona-Infektion geschwächten Deutschen davontrug. Die Portugiesen Agatha de Sousa, die in diesem Jahr schon 6,88 m gesprungen ist, könnte Mihambo stattdessen in Rom gefährlich werden.

Alles ist auf Paris ausgerichtet

Spanovic konzentriert sich nach dem WM-Titel im vergangenen Jahr in diesem Sommer auf den Olympiasieg - den letzten großen Titel, der ihr noch fehlt. Natürlich haben auch die Spiele in Paris für Mihambo absolute Priorität, darauf sei ihr ganzes Training ausgerichtet, sagte sie vor dem EM-Start. "Ich bin jetzt in guter Form, in Paris hoffe ich, in noch besserer Form zu sein." Ein zweiter Olympiasieg, eine Titelverteidigung, die es in dieser Disziplin noch nie gab - das wäre natürlich die Krönung.

Jetzt aber erst mal Rom - und an diesem "ewigen" Ort, da war doch noch was. Was sie mit Rom verbinde, wurde Mihambo gefragt. "Die vielen Sehenswürdigkeiten und natürlich meinen ersten Siebenmetersprung" , antwortet sie. Vor fast auf den Tag genau fünf Jahren landete sie beim Diamond-League-Finale in Rom bei 7,07 m.