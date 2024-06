Fünfter Wettkampftag in Rom Die EM-Höhepunkte heute Stand: 11.06.2024 00:04 Uhr

An Tag fünf der Leichtathletik-EM in Rom wird im Zehnkampf der "König der Athleten" gekrönt. Außerdem fallen sieben weitere Medaillen-Entscheidungen - unter anderem über 400 m Hürden, im Hochsprung der Männer und im Speerwurf der Frauen. Der Dienstag (11.06.2024) bei der EM im Überblick.



Wir halten Sie im Ersten und im Stream sowie im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Zehnkampf (09.35 Uhr/Entscheidung um 22.30 Uhr)

Nach dem ersten Wettkampftag liegt Titelverteidiger Niklas Kaul (Mainz/13.) zwar noch im Rennen, eine Medaille wird aber schwer zu holen sein. Manuel Eitel (Ulm/Sechster) und Felix Wolter (Gräfeling/Siebter) sind in aussichtsreicher Position. In den letzten fünf Disziplinen fällt nun die Entscheidung um die Medaillen: Nach den 110 m Hürden folgt vor der Mittagspause noch der Diskuswurf (10.30 Uhr) und der Stabhochsprung (11.55/13.10 Uhr). Am Abend stehen der Speerwurf (19.05/20.15 Uhr) und der Lauf über 1.500 m (22.30 Uhr) an.

800 m Frauen Halbfinale (10.10 Uhr)

Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) ist in Saisonbestzeit (2:00,23 Minuten) und als Schnellste in den Vorläufen ins Halbfinale eingezogen. In der Vorschlussrunde will sie sich nun weiter steigern. Die Olympianorm fehlt ihr noch - sie liegt bei 1:59,30 Min.

Weitsprung Frauen Qualifikation (10.35 Uhr)

Am letzten EM-Tag am Mittwoch (12.06.2024, 20.54 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) will Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) um eine Medaille springen. Vorher steht aber die Qualifikation an: 6,70 m sind als Quali-Weite aufgerufen. Mikaelle Assani (SCL Heel Baden-Baden) und Laura Raquel Müller (Unterländer LG) sind die anderen beiden EM-Teilnehmerinnen.

4x400 m Männer und Frauen Vorläufe (10.45/11.15 Uhr)

Die deutsche Männer-Staffel über 4x400 m hat das Olympia-Ticket schon in der Tasche, die der Frauen allerdings nicht. Für das Paris-Ticket ist eine schnelle Zeit nötig - und für den Einzug ins EM-Finale mutmaßlich auch. Die Medaillenläufe finden am Mittwoch (12.06.2024, 21.06/21.19 Uhr) statt. Das DLV-Männer-Quartett beendete die Heim-EM in München vor zwei Jahren auf Platz sieben, das Frauen-Quartett belegte Platz fünf.

4x100 m Männer und Frauen Vorläufe (12.00/12.30 Uhr)

Nachdem Gina Lückenkemper ihren Solo-Titel über 100 m in Rom nicht verteidigen konnte, will die Berlinerin Gold mit der Sprint-Staffel sehr gerne behalten. Die DLV-Männer werden ihren Final-Patzer von München von vor zwei Jahren nicht vergessen haben. Für beide Quartette gilt aber erst einmal: Die Wechsel sauber über die Bühne briongen und in die Finals einziehen. Die bilden dann am Mittwoch den Schlusspunkt der Europameisterschaften in Rom.

Speerwurf Männer Qualifikation (13.00/14.25 Uhr)

Volle Konzentration ist auch für die Speerwerfer in der Qualifikation gefragt. Julian Weber (USC Mainz) geht als Titelverteidiger in den Wettkampf in Rom, Max Dehning (TSV Bayer 04 Leverkusen) ist mit 90,20 m Jahresbester. Wie kommt das DLV-Duo mit den Bedingungen im Olympiastadion zurecht?

Hochsprung Männer Finale (20.35 Uhr)

Nach der Final-Qualifikation war Mateusz Przybylko (TSV Bayer 04 Leverkusen), der Hochsprung-Europameister von 2018, "sehr glücklich". Nun kann der 32-Jährige befreit aufspringen. Er dürfte sich genauso wie die italienischen Fans im Stadion auf den Auftritt von seinem Freund und Titelverteidiger Gianmarco Tamberi freuen.

Dreisprung Männer Finale (20.55 Uhr)

Auch im Dreisprung-Finale ist mit Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz) ein DLV-Athlet vertreten. Der EM-Triumph des 27-Jährigen liegt bereits acht Jahre zurück. Er ist froh, nach den wegen Verletzungen verpassten Europameisterschaften 2018 in Berlin und 2022 in München in Rom endlich wieder einmal auf großer Bühne springen zu können.

400 m Hürden Männer und Frauen Finale (21.05/21.18 Uhr)

Joshua Abuaku (Eintracht Frankfurt) und Constantin Preis (VfB Stuttgart) haben das Finale verpasst, nicht so Emil Agyekum (SCC Berlin): Im Halbfinale überzeugte der U23-EM-Silbermedaillengewinner von 2021 in persönlicher Bestzeit (48,36 Sek.). Im Finale der schnellsten acht europäischen Hürdenläufer trifft er unter anderem auf Olympiasieger, Weltmeister und Titelverteidiger Karsten Warholm aus Norwegen. Das Finale der Frauen findet nach dem Halbfinal-Aus von Eileen Demes (TV 1861 Neu-Isenburg) ohne deutsche Beteiligung statt.

10.000 m Frauen Finale (21.30 Uhr)

33 Läuferinnen stehen in der Startliste für das Finale über 10.000 m bei den Frauen - drei von ihnen starten für den Deutschen Leichtathletik-Verband: Eva Dieterich (LAV Stadtwerke Tübingen), Lisa Merkel (LAV Stadtwerke Tübingen) und Deborah Schöneborn (SCC Berlin).

Speerwurf Frauen Finale (21.36 Uhr)

Richtig überzeugt hat Christin Hussong (LAZ Zweibrücken) in der Qualifikation am Montag (10.06.2024) nicht, aber 58,21 m reichten für einen Platz im zwölfköpfigen Finalfeld. Die Europameisterin von 2018 war vor zwei Jahren verletzungsbedingt in München nicht am Start.

200 m Frauen Finale (22.53 Uhr)

Das Finale über 200 m findet ohne deutsche Beteiligung statt. Sowohl DLV-Sprinterin Talea Prepens (TV Cloppenburg), als auch Teamkollegin Jessica-Bianca Wessolly (VfL Sindelfingen) konnten sich über das Halbfinale nicht qualifizieren. Favoritinnen sind die Britin Daryll Neita und die Schweizerin Mujinga Kambundji.