Abendsession - der fünfte EM-Tag Heißes Dreisprung-Finale geht an Diaz Fortun, Doppelerfolg für Battocletti

In einem der dramatischsten Duelle in der Dreisprung-Geschichte triumphierte der Spanier Jordan Diaz Fortun über Titelverteidiger Pedro Pichardo (Portugal). Auch Italien jubelte wieder bei dieser Europameisterschaft im eigenen Land: Nadia Battocletti gewann nach den 5.000 m auch die die 10.000 m. Der fünfte Wettkampftag im Überblick.



10.000 m - Battocletti holt sich das Double

Nadia Battocletti lief sich erneut in die Herzen der Fans im Stadio Olimpico. Die Italienerin, die bereits über 5.000 m nicht zu schlagen war, stürmte mit 30:51,32 Minuten vor den Augen von Staatspräsident Sergio Mattarella zu ihrem zweiten Titel. Hinter der Doublesiegerin sicherte sich die Niederländerin Diane van Es (30:57,24) Silber, Bronze ging an Megan Keith (31:04,77/Großbritannien).

Eine ganz starke Leistung zeigte Lisa Merkel aus Tübingen. In ihrem ersten großen internationalen Rennen legte die junge Deutsche einen couragierten Aufftritt hin und wurde in der Klassezeit von 32:17,24 Minuten Neunte. Eva Dieterich (33:17,78/Tübingen) wurde 19, Deborah Schöneborn (33:48,90/Berlin) landete auf Platz 23.

Dreisprung - Grandioses Finale geht an Diaz

Was für eine Hochspannung bei den Dreispringern! Der Portugiese Pedro Pichardo und der Spanier Jordan Alejandro Diaz Fortun, beide in Kuba geboren, stachelten sich gegenseitig zu einem Weltklasse-Duell hoch, das die Zuschauer im Stadio Olimpico in Atem hielt.

Zunächst legte der Olympiasieger, Titelverteidiger und Top-Favorit Pedro Pichardo mit 18,04 m vor. Damit blieb er nur vier Zentimeter unter seiner eigenen Bestmarke. Doch Diaz Fortun konterte eindrucksvoll - erst mit 17,96 m, dann explodierte der Spanier auf der Sprungbahn auf eine Weite von 18,18 m. Es ist die drittbeste Marke in der Geschichte des Sports. Nur der Brite Jonathan Edwards (1995/18,29) und der US-Amerikaner Christian Taylor (2015/18,21) sprangen jemals weiter.

Dritter in Rom wurde der Franzose Gogois (17,38 m). Zufrieden sein durfte auch der deutsche Max Heß, der mit einem Satz von 17,04 m auf Platz fünf landete. Bei seinem besten Sprung, der womöglich zu Bronze gereicht hätte, trat Heß knapp über.

Hochsprung - Tamberis goldene Show

Der Italiener Gianmarco Tamberi ist seiner Favoritentolle im Hochsprung gerecht geworden und hat eine echte Show abgeliefert. Der Titelverteidiger überspang angefeuert von den italienischen Fans 2,37 Meter und erreichte damit Meisterschaftsrekord. Silber ging an den Ukrainer Vladyslav Lavskyy (2,29), Bronze holte sich Lavskyys Landsmann Oleh Doroshchuk (2,26). Pech hatte Mateusz Przybylko. Der 32-Jährige Europameister von 2018 übersprang 2,17 m und verletzte sich dann beim ersten Versuch über 2,22 m am Fuß. Er musste den Wettkampf abbrechen.

Zehnkampf - Kaul kämpft und wird Vierter

Titelverteidiger Niklas Kaul hat den Zehnkampf bei der Leichtathletik-EM in Rom auf Platz vier beendet. 4:17,77 Minuten im abschließenden 1500-m-Lauf reichten nicht, um den Rückstand auf den drittplatzierten Franzosen Makenson Gletty noch wettzumachen. Es siegte der Este Johannes Erm vor dem Norweger Sander Skotheim.

Der Mainzer, der den ersten kompletten Zehnkampf der Olympia-Saison absolvierte, erlebte in der italienischen Hauptstadt ein Wechselbad der Gefühle.

400 m Hürden - Bol siegt mit Meisterschaftsrekord

Bei den Frauen jubelte die Niederländerin Femke Bol über Gold. Sie lief in 52,49 Sekunden ebenfalls Meisterschaftsrekord. Silber holte Louise Maraval aus Frankreich (54,23), Bronze ging an Bols Landsfrau Cathelijn Peeters (54,37).

Femke Bol

400 m Hürden - Warholm nicht zu schlagen

Der Olympiasieger und dreimalige Weltmeister Kartsen Warholm aus Norwegen war in 46,98 Sekunde nicht zu schlagen, auf dem Weg zu den Olympischen Spielen holte er sich leicht und locker sein drittes EM-Gold in Serie. Silber sicherte sich zur Freude der frenetischen italienischen Fans Alessandro Sibilio, der in 47,50 Sekunden wie auch der drittplatzierte Schwede Carl Bengtström (47,94) einen Landesrekord aufstellte. Der deutsche Vertreter Emil Agyekum ist auf Platz sechs gelaufen.