Vierter Wettkampftag in Rom Die EM-Höhepunkte heute Stand: 10.06.2024 01:12 Uhr

An Tag vier der Leichtathletik-EM in Rom starten die Zehnkämpfer in ihren Wettbewerb. Am Abend gibt es dann sechs Medaillen-Entscheidungen - unter anderem über 400 m bei Männern und Frauen sowie im Stabhochsprung bei den Frauen. Der Montag (10.06.2024) bei der EM im Überblick.



Wir halten Sie ab 10.00 Uhr im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Zehnkampf (10.05 Uhr)

In Abwesenheit vom deutschen Zehnkampf-Rekordhalter Leo Neugebauer liegen die deutschen Hoffnungen in Rom vor allem auf Niklas Kaul. Der Titelverteidiger führt das DLV-Quartett in Rom an, zu dem noch Tim Nowak, Felix Wolter und Manuel Eitel gehören. Nach den 100 m folgen am ersten Tag noch der Weitsprung (11.05 Uhr), das Kugelstoßen (13.05 Uhr), der Hochsprung (19.30 Uhr) und die 400 m (22.20 Uhr).

Stabhochsprung Männer - Qualifikation (10.18 Uhr)

Kein Quartett, aber ein Trio geht für den DLV im Stabhochsprung an den Start. Das Ziel von Oleg Zernikel (ASV Landau), Bo Kanda Lita Baehre (ART Düsseldorf) und Torben Blech (TSV Bayer 04 Leverkusen) ist klar: Plätze im Finale am Mittwoch (12.06.2024, 20.20 Uhr). In dem ist dann - wenn auch für ihn alles nach Plan läuft - der schwedische Weltrekordler Armand Duplantis Topfavorit auf den Titel.

Speerwurf Frauen - Qualifikation (10.25 Uhr/11.45 Uhr)

Christin Hussong (LAZ Zweibrücken) in Gruppe A und Jana Marie Lowka (Eintracht Frankfurt) in Gruppe B sind die beiden deutschen Speerwerferinnen, die die Qualifikation in Angriff nehmen. Das Finale um die Medaillen wird am Dienstag (11.06.2024, 21.36 Uhr) im Stadio Olimpico ausgetragen.

200 m Frauen Vorläufe und Halbfinale (10.35 Uhr/21.05 Uhr)

DLV-Sprinterin Talea Prepens (TV Cloppenburg) muss bei ihrer ersten EM-Teilnahme über die 200 m bereits im Vorlauf ran. Jessica-Bianca Wessolly (VfL Sindelfingen) darf den überspringen. Sie geht erst im Halbfinale am Abend in den Startblock.

1.500 m Männer Vorläufe (11.20 Uhr)

Drei deutsche Läufer gehen in den Vorläufen über 1.500 m an den Start: Amos Bartelsmeyer (Eintracht Frankfurt), Marius Probst (TV Wattenscheid 01) und Robert Farken (SC DHfK Leipzig). Im Fokus des Interesses steht aber 5.000-m-Europameister Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen, der in Rom zum wiederholten Mal einen Doppeltriumph anstrebt.

800 m Frauen Vorläufe (11.50 Uhr)

Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) geht im Vorlauf in Rom als einzige DLV-Läuferin über 800 m an den Start. Sie versucht, einen der 16 Finalplätze zu ergattern. Der Endlauf ist eine der letzten EM-Entscheidungen am Mittwochabend (12.06.2024, 21.31 Uhr).

400 m Hürden Männer Halbfinale (12.40 Uhr)

Nicht nur Olympiasieger, Weltmeister und Titelverteidiger Karsten Warholm aus Norwegen konnte den Vorlauf am Sonntag (09.06.2024) auslassen, das gilt auch für die drei DLV-Sprinter Joshua Abuaku (Eintracht Frankfurt), Emil Agyekum (SCC Berlin) und Constantin Preis (VfB Stuttgart). Wer schafft es ins Finale am Dienstag (11.06.2024, 21.05 Uhr)?

400 m Hürden Frauen Halbfinale (13.15 Uhr)

Hürdensprinterin Eileen Demes (TV 1861 Neu-Isenburg) hat das Halbfinale in persönlicher Bestzeit (55,25 Sek.) erreicht - und war darüber anschließend richtig happy. Diese Leistung gilt es nun im Halbfinale zu bestätigen. Das Finale findet am Dienstag (11.06.2024, 21.18 Uhr) statt.

Stabhochsprung Frauen Finale (20.15 Uhr)

Anjuli Knäsche (VfB Stuttgart) hat die Qualifikation bis einschließlich 4,50 m ohne Fehlversuch überstanden. Im Finale kann sie eigentlich ohne großen Druck an den Start gehen. Jacqueline Otchere (MTG Mannheim) verpasste das EM-Finale.

Anjuli Knäsche ist in dieser Saison unter freiem Himmel noch nicht höher als 4,50 m gesprungen.

Hammerwurf Frauen Finale (21.33 Uhr)

Das EM-Finale im Hammerwurf der Frauen findet ohne deutsche Beteiligung statt: Samantha Borutta schied in der Qualifikation aus. Damit war sie aber nicht allein: Auch Titelverteidigerin Bianca Florentina Ghelber aus Rumänien blieb hängen. Weltrekordlerin Anita Włodarczyk und die Jahresbeste Zalina Marghieva könnten sich ein Duell um Gold liefern.

400 m Männer und Frauen Finale (21.40/21.50 Uhr)

Jean Paul Bredau (SC Potsdam) gelang im Halbfinale über 400 m am Sonntag als Zweitplatzierter in seinem Lauf der direkte Einzug ins Finale. Den letzten DLV-Finalplatz bei einer EM hatte es vor zehn Jahren gegeben. Bei den Frauen hatte der DLV über diese Strecke keine Athletin für Rom gemeldet.

3.000 m Hindernis Männer Finale (22.00 Uhr)

Auch im Finale über 3.000 m Hindernis ist der DLV mit starken Läufern vertreten. Frederik Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen) lief am Samstag (08.06.2024) die zweitbeste Vorlaufzeit, Karl Bebendorf (Dresdner SC 1898) liegt in der europäischen Jahresbestenliste auf Rang sieben. Dritter im Bunde ist Velten Schneider (VfL Sindelfingen).

Frederik Ruppert kann nach seinem guten Vorlauf selbstbewusst ins Finale über 3000 m Hindernis gehen.

200 m Männer Finale (22.50 Uhr)

200-m-Sprinter Joshua Hartmann (ASV Köln) steht wie schon vor zwei Jahren in München im EM-Finale. Damals war er am Ende Fünfter geworden. Einen Tag nach seinem 25. Geburtstag ...