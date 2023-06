Final Four in Mannheim Kölner Hockey-Männer erneut im DM-Finale Stand: 03.06.2023 18:46 Uhr

Die Männer von Rot-Weiss Köln stehen zum dritten Mal in Serie im Endspiel der deutschen Feldhockey-Meisterschaften. Der Titelverteidiger gewann am Samstag (03.06.2023) in Mannheim sein Halbfinale mit 2:1 (2:1) gegen den Harvestehuder THC.

Den Siegtreffer besorgte Nationalspieler Thies Prinz bereits in der 28. Minute. "Ich kann sehr stolz auf unsere Eckenabwehr sein, bin aber ein bisschen ärgerlich, dass wir es nicht schon früher klargemacht haben", sagte der Matchwinner.

Zuvor hatte Nationalspieler Tom Grambusch (23.) per Strafecke die Führung des Südafrikaners Nqobile Ntuli (5.) ausgeglichen. Finalgegner am Sonntag (16.15 Uhr) ist der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem gastgebenden Mannheimer HC und dem UHC Hamburg.

Kölner Frauen verlieren deutlich

Bei den Frauen hatte Rot-Weiss Köln die erste Finalteilnahme seit 2016 verpasst. Gegen den Club an der Alster aus Hamburg gab es im Halbfinale eine 1:3 (0:3)-Niederlage. "Wir haben am Anfang ein bisschen gezögert und hatten dann auch nicht so ganz das Spielglück", sagte Trainer Markus Lonnes. Den einzigen Treffer markierte Antonia Lonnes (31.) zu Beginn des dritten Viertels.

Die Hamburgerinnen waren durch zweimal Hannah Gablac (19./25.) sowie Nationalspielerin Viktoria Huse (23.) mit 3:0 in Führung gegangen. "Die Mannschaft hat nach der Pause eine große Moral gezeigt, sodass es schade ist, dass sie sich nicht belohnen konnte", meinte Lonnes.

Der Club an der Alster trifft am Sonntag im Finale auf die Gastgeberinnen vom Mannheimer HC, die das erste Halbfinale mit 2:0 (1:0) gegen den Uhlenhorster HC gewonnen hatten.