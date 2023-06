ProLeague im Hockey Weltmeister Deutschland mit Last-Minute-Erfolg Stand: 20.06.2023 16:11 Uhr

Zwei Monate vor Beginn der Europameisterschaft in Mönchengladbach hat Hockey-Weltmeister Deutschland seine Siegermentalität wieder gezeigt und in der ProLeague den zweiten Sieg nach dem WM-Gewinn im Januar geschafft.

Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang am Dienstag (20.06.2023) in London Tabellenführer Großbritannien mit 3:2 (2:1) und schaffte dabei zwei Sekunden vor Schluss den Siegtreffer durch Gonzalo Peillat im Anschluss an eine Strafecke.

Zuvor erzielten Raphael Hartkopf und Elian Mazkour die ersten beiden Treffer für die deutsche Mannschaft. "Wir haben heute einen guten Job gemacht. Es war erst das zweite Spiel nach einer längeren Pause. Aber wir sind auf einem guten Weg" , befand Torschütze Hartkopf.

Noch sechs Spiele Zeit

Mit 14 Punkten aus zehn Spielen liegt die DHB-Auswahl auf dem vorletzten Platz der ProLeague-Saison, hat aber noch sechs Spiele, um das Punktekonto aufzubessern.

In den nächsten beiden Partien in Amsterdam trifft Deutschland zunächst auf Neuseeland (23. Juni) und dann auf die Niederlande (24. Juni), die neben Wales und Frankreich auch Vorrundengegner bei der EM (18. - 27. August)