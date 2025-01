liveblog Handball-WM im Liveblog Macht Deutschland gegen die Schweiz die Hauptrunde klar? Stand: 16.01.2025 18:15 Uhr

Gelingt den deutschen Handballern der frühzeitige Einzug in die Hauptrunde der Handball-WM? Alles zum zweiten Vorrundenspiel gegen die Schweiz im Liveblog.

18:11 Uhr

Schweiz von Verletzungen geplagt - Knorr wohl dabei

Mit dem ebenfalls verletzten Jonas Schelker fehlt den Schweizern auch der zweitwichtigste Mann in der Spielzentrale, dies dürfte die Außenseiterrolle der "Nati" in der Gruppe zementieren. Deutschland ist morgen klarer Favorit, vor allem wenn Juri Knorr mitspielen kann. Um den 24-jährigen Spielmacher musste sich das deutsche Team am Mittwoch Sorgen machen, er rutschte nach knapp 40 Minuten unglücklich weg und verletzte sich am Knie.

Am Donnerstag gab Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton Entwarnung: "Ich bin kein Mediziner, aber es sieht grundsätzlich positiv aus, dass er uns morgen zur Verfügung steht. Nach jetzigem Stand ist es keine strukturelle Verletzung, hundertprozentig wissen wir aber noch nicht Bescheid." Knorr sollte beim Training dabei sein und dort Belastungstests absolvieren.

17:46 Uhr

Torarmut im ersten Schweiz-Spiel

Es war ein Ergebnis aus vergangenen Handball-Zeiten: Die Schweiz und Tschechien spielten am Mittwoch 17:17, was an starken Torhüter-Leistungen lag, aber auch an schwachen Offensivreihen. Für die nötigen Schweizer Treffer sollte eigentlich Manuel Zehnder vom SC Magdeburg sorgen, der Torschützenkönig der vergangenen Saison. Doch während der WM-Vorbereitung verletzte sich Zehnder im Spiel gegen Italien schwer am Knie und wird nicht nur bei der WM, sondern auch bei den Magdeburgern für den Rest der Saison schmerzlich vermisst werden.

17:22 Uhr

Bilanz spricht für Deutschland

Ein erster Blick auf die Historie spricht eine eindeutige Sprache: Von bisher 75 Aufeinandertreffen gewannen die deutschen Handballer 62, die Schweiz siegte sechsmal, sieben Partien endeten unentschieden. Bei der Heim-EM im Vorjahr wurden die Eidgenossen mit 27:14 förmlich überrollt.

17:01 Uhr

Willkommen!

Zwei Tage nach dem Auftaktsieg gegen Polen treffen die deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft in Dänemark auf die Schweiz. Das Team von Ex-Bundesliga-Profi Andy Schmid kam im ersten Vorrundenspiel gegen Tschechien nicht über ein 17:17-Unentschieden hinaus. Anpfiff ist am Freitag um 20.30 Uhr, das Spiel gibt es live im ZDF und auf sportschau.de in der Audio-Vollreportage.