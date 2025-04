Enges Duell gegen Gummersbach MT Melsungen zieht ins Viertelfinale der European League ein Stand: 01.04.2025 22:37 Uhr

Die MT Melsungen steht nach einem harten Fight gegen den VfL Gummersbach im Viertelfinale der European League. Für die Nordhessen ist damit weiterhin das Titel-Triple möglich.

Die Handballer der MT Melsungen haben sich ins Viertelfinale der European League gerackert. Am Dienstagabend setzten sich die Hessen im deutschen Duell gegen den VfL Gummersbach nicht nur mit 29:25 (14:13) durch, sie holten damit auch den Drei-Tore-Rückstand der 26:29-Hinspielniederlage auf.

Gesamtstand: 55 zu 54, knapper geht's nicht. Timo Kastening war mit sieben Treffern der erfolgreichste Werfer der MT, die gerade in der zweiten Hälfte mit einer starken Abwehrleistung den Sieg erzwang.

Die Entscheidung über das Weiterkommen fiel tatsächlich erst in den letzten Minuten. Eine Viertelstunde vor Schluss hatten die Hessen überhaupt das erste Mal in der bis dahin sehr ausgeglichenen Begegnung mit drei Treffern geführt, also das Gesamtergebnis ausgeglichen. Obwohl MT-Profi Ian Barrufet just in dieser Phase die Rote Karte sah, zogen die Hausherren nun das Spiel auf ihr Seite.

Kastening reißt sein Team mit

Gerade Kapitän Kastening führte die Gastgeber mit einer starken Leistung an. Acht Minuten vor Schluss führte die MT erstmals mit vier Toren, das Viertelfinale war nun in greifbarer Nähe.

Gezittert aber wurde trotzdem. Gummersbach gab nicht auf, bis in die Schlussminute hinein war auch ein Siebenmeter-Werfen bei Gesamt-Gleichstand möglich. Die MT aber behielt die Nerven - und gewann verdient. Damit ist für die Nordhessen weiterhin das Titel-Triple aus Europacup, DHB-Pokal und Meisterschaft möglich.