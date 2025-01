Handball-WM 2025 Dank Wolff und Köster - DHB-Team ringt Schweiz nieder Stand: 17.01.2025 22:58 Uhr

Es war ein Kraftakt. Im zweiten Vorrundenspiel bei der Handball-WM in Dänemark hat sich die deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz lange schwergetan. Vor allem Andreas Wolff im deutschen Tor war es zu verdanken, dass durch den 31:29(15:14)-Erfolg die Hauptrunde gebucht werden konnte.

Von Julie Bärthel

Der 33-Jährige parierte 20 der 48 Würfe auf sein Tor, erreichte eine herausragende Quote von 42 Prozent. Die war nötig, denn ohne einen Weltklasse-Wolff verliert Deutschland womöglich eine Partie, in die es als klarer Favorit gegangen war. "Wir hatten uns ein besseres Spiel erhofft", sagte Wolff im Sportschau-Interview. "Ein bisschen zynisch könnte man sagen: Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. Aber das ist natürlich nicht unser Anspruch."

Zumal alle DHB-Profis dabei waren, auch der Spielmacher Juri Knorr stand nach seiner Knieblessur im Polen-Spiel im Kader. Bundestrainer Alfred Gislason ließ den 24-Jährigen aber zunächst auf der Bank, Luca Witzke begann auf der zentralen Rückraumposition.

Frühes Time-Out: DHB-Team mit müdem Beginn

Für das erste Highlight sorgte Julian Köster. Der Gummersbacher traf per Kempa zum 2:3 in der 5. Minute. Sonst wollte dem 24-Jährigen nicht viel gelingen, sodass Marko Grgić früh in die Partie kam. Auch dieser Wechsel zündete nicht, sodass sich Gislason zu einer frühen Auszeit gezwungen sah.

"Im Angriff machen wir einen Fehler nach dem anderen!", kritisierte der Bundestrainer sein Team und brachte bereits nach zehn Minuten den angeschlagenen Knorr von der Bank. Der wichtige Impuls kam allerdings von einer anderen Position. Andi Wolff im deutschen Tor war mit seinen Paraden gegen Leopold und Steenaerts mehrmals die Rettung für den teils desolaten Angriff.

Erneut war es Uščins, der Deutschland in der 22. Minute das erste Mal in Führung brachte (9:8). Zum Star der ersten Hälfte schwang sich aber immer mehr Andi Wolff auf. Der Mann vom THW Kiel stand zwischenzeitlich bei einer Quote von 50% gehaltener Bälle und die deutschen Fans in Herning honorierten die Leistung mit kollektiven "Andi, Andi"-Sprechchören.

Spektakulärer Wolff die deutsche Lebensversicherung

Zum Ende der ersten Halbzeit war von Knorrs angeschlagenem Knie nichts mehr zu bemerken. Immer wieder sorgten seine präzisen Schlagwürfe dafür, dass die Mannschaft mit 15:14 in die Pause ging. Sicherheit brachte das den Deutschen nicht, sinnbildlich Marko Grgić' schwacher Fehlpass in die Hände von Noam Leopold, der ins leere Tor werfen konnte - Wolff war fürs Überzahlspiel vom Feld gegangen (40.).

"Wir müssen unseren Job jetzt machen", versuchte Gislason in einer weiteren Auszeit sein Team anzustacheln. Einer nahm das wörtlich - und zwar Andi Wolff. Der deutsche Rückhalt war umgehend gegen Zehnder vom Siebenmeterstrich zur Stelle und verhinderte eine erneute Zwei-Tore-Führung der Eidgenossen. Die Energie ihres Schlussmanns nahmen sich die Feldspieler im Anschluss endlich zum Vorbild. Ein schneller 4:0-Lauf brachte das DHB-Team erstmals mit zwei Toren in Front (24:22).

Köster mit drei wichtigen Toren am Stück

In dieser Phase war es Julian Köster, der Uščins im Angriff entlastete und Deutschland mit drei wichtigen Toren in Folge und mit 27:26 in Front brachte (54.). Köster, zuvor fast ausschließlich in der Defensive zu sehen, war mit sieben Toren bester deutscher Werfer, leistete sich nur zwei Fehlwürfe und machte sechs Treffer in der zweiten Hälfte.

Binnen einer Minute entschieden zwei technische Fehler der Schweizer das Spiel, die Mertens und Kastening umgehend per Tempogegenstoß bestraften - 30:27 (56.). "Das war für viele in Deutschland hoffentlich ein Erlöser", sagte Kastening über seinen Konter aufs leere Tor. "Denn das war eine schwere Geburt."

Alle Zweifel beseitige Wolff mit seiner insgesamt 20. Parade gegen Rechtsaußen Gian Attenhofer vom ThSV Eisenach - der Kieler Torwart beendete das Spiel mit 42 Prozent Fangquote und wurde folgerichtig als Spieler des Spiels ausgezeichnet.