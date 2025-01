Handball-WM 2025 Eklat bei Niederlande-Spiel, wieder Torarmut bei Tschechien Stand: 17.01.2025 20:16 Uhr

Am vierten Tag der Handball-WM in Dänemark, Kroatien und Norwegen konnten die nächsten Teams ihre Tickets für die Hauptrunde buchen. Tschechien und Polen lieferten sich beim 19:19 (12:9) eine Defensivschlacht. Unschöne Szenen gab es beim Spiel Niederlande gegen Nordmazedonien.

Von Julie Bärthel

Nach dem 17:17-Unentschieden der Tschechen zum Auftakt gegen die Schweiz wurde es im dänischen Herning erneut torarm - und spannend bis zum Schluss. Tschechien startete dank der Treffer von Rückraumspieler Dominik Solák gut in die Partie und führte zur Pause mit 12:9. In der Schlussphase setzte Polens Torwart Marcel Jastrzebski mit seinen Paraden wichtige Akzente und ermöglichte dadurch erst die Chance seines Teams auf den Last-Minute-Sieg. Trotz der Auszeit von Trainer Marcin Lijewski konnte sich das polnische Team keinen hochkarätigen Abschluss mehr herausspielen. Damit wahren beide Teams die Chance auf das Weiterkommen.

Gruppe D: Niederlande übersteht hitziges Duell in Varaždin

Dass der Zuschauerzuspruch an den ersten WM-Tagen von Fans und Medien vereinzelt kritisiert wurde, nahmen sich die nordmazedonischen Fans wohl zum Anlass, ins kroatische Varaždin zu reisen. Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe D heizten hunderte Fans das Team von Trainer Kiril Lazarov im Spiel gegen die Niederlande an. Passend zur hitzigen Atmosphäre: die insgesamt drei Roten Karten in der Partie. Sportlich war es am Ende ein ungefährdeter 37:32 (18:15)-Erfolg für die Niederländer, die sich für die Hauptrunde qualifizieren konnten.

Unschöne Szenen gab es nach Abpfiff, als nordmazedonische Anhänger Gegenstände auf die Platte und die niederländischen Spieler warfen. Noch während der Wahl zum Spieler des Spiels verließ das Team von Staffan Olsson geschlossen das Feld. Schon im Laufe der Partie mussten Ordner einige Fans zurückhalten, die bei einem Videobeweis die Schiedsrichter beschimpften.

Gruppe E: Costa-Brüder brillieren gegen Brasilien

Spätestens nach dem Überraschungssieg der Brasilianer gegen Norwegen sollten die Portugiesen gewarnt sein. Trotzdem verschliefen die Favoriten den Beginn der Partie. Erst nach knapp acht Minuten erzielte Martim Costa das erste Tor für Portugal (1:4). Mit einer 56%-Fangquote war Rangel da Rosa im brasilianischen Tor der Garant für die 15:12-Führung zur Pause. Die individuelle Klasse der Costa-Brüder machte in den zweiten 30 Minuten dann den Unterschied und bescherte den Portugiesen den zweiten Sieg im zweiten Spiel und den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde. Beim 30:26 wurde Martim Costa (9 Tore) zum besten Spieler des Spiels gewählt.

Gruppe H: Ägypten hält sich schadlos

"Die Pharaonen", Spitzname der ägyptischen Handballnationalmannschaft, buchen die Hauptrunde! Gegen Bahrain lieferte der amtierende Afrikameister eine ansprechende Leistung und zeigte sich vor allem im Angriff kaltschnäuzig. Die 16:11-Halbzeitführung bauten Yahia Omar und Co. dann sukzessive aus und jubelten am Ende über einen 35:24-Sieg. Ägyptens Mohsen Mahmoud (5 Treffer) wurde zum besten Spieler des Spiels gewählt, bester Werfer der Partie war Bahrains Mohamed Mohamed mit acht Toren.