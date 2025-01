Handball-WM 2025 Erst nervös, dann erleichtert - DHB-Team glückt WM-Auftakt Stand: 15.01.2025 22:03 Uhr

WM-Auftakt geglückt! Die deutschen Handballer haben sich durch den 35:28 (15:14)-Erfolg die ersten zwei Punkte in der "Europa"-Gruppe A erkämpft. Neben dem Jubel über den erfolgreichen Start richten sich aber auch bange Blicke auf das Knie von Regisseur Juri Knorr.

Von Julie Bärthel

In die Neuauflage des WM-Finals von 2007 schickte Bundestrainer Alfred Gislason seine eingespielte Sieben um Kapitän Johannes Golla auf das Feld in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Die mitgereisten deutschen Fans bekamen direkt was zum Jubeln, Regisseur Knorr brachte das DHB-Team mit einem ansatzlosen Schlagwurf mit 1:0 in Führung.

In der Abwehr konnte sich das deutsche Team zu Beginn auf Towart Andi Wolff verlassen, der mit zwei Paraden gegen Damian Przytula einen idealen Start ins Spiel erwischte. Trotzdem kam keine Ruhe in das deutsche Spiel. Symptomatisch dafür: Der Pass von Knorr in doppelter Überzahl findet nicht Linksaußen Mertens, sondern den Weg ins Seitenaus.

Auf der Gegenseite war es vor allem Rückraumspieler Ariel Pietrasik von den Kadetten Schaffhausen, der in den ersten zehn Minuten fast im Alleingang für die polnischen Treffer sorgte. In Zusammenarbeit mit Schlussmann Adam Morawski sorgte das Duo dafür, dass ihr Team mit 6:4 (11.) in Führung gehen konnte.

Morawski stiehlt Wolff die Show

Eine Zeitstrafe gegen Kapitän Johannes Golla rüttelte seine Mannschaftskollegen etwas auf, vor allem Linkshänder Renārs Uščins übernahm in der Unterzahl Verantwortung und glich die Partie per Doppelschlag in der 13. Minute aus. Trotzdem mahnte ARD-Experte Johannes Bitter während der Partie: "Es fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit." Die Leichtigkeit, die Adam Morawski, Torwart vom Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen, aktuell auszeichnet. Mit acht Paraden und einer Quote von 42% gehaltener Bälle stellte der 30-Jährige die deutschen Nationalspieler zu Beginn immer wieder vor Herausforderungen.

In eigener Unterzahl kam Luca Witzke (SC DHfK Leipzig) von der Bank und fügte sich mit zwei Treffern zum 11:11-Ausgleich nahtlos ein. Im Gegenzug agierte die sonst so starke deutsche Abwehr erneut zu passiv und Polen konnte erneut durch Pietrasik in Führung gehen. In der 25. Minute ersetzte David Späth den etwas glücklos agierenden Wolff im Tor. Der 22-Jährige pariert direkt frei vom Kreis und vorne veredelt Golla zur 13:12-Führung. Zum Ende der Halbzeit werden auch die bisher fehlerlosen Polen schludrig und verlieren den Ball Sekunden vor der Pause. Kapitän Golla trifft mit der Halbzeitsirene zur 15:14-Führung.

Deutschland mit knapper Pausenführung

Nach der Pause kam das deutsche Team besser in die Partie und spielte sich schnell eine Drei-Tore-Führung heraus (36.). Aber auch das polnische Team fand immer wieder gute Abschlussmöglichkeiten aus der Nahwurfzone und bestrafte jeden deutschen Offensivfehler nahezu umgehend. Eine Schrecksekunde erlebten die deutschen Fans, und vor allem der Bundestrainer, in der 40. Minute als Juri Knorr mit schmerzverzertem Gesicht aus dem Spiel musste.

In dieser Phase spielte sich ein "Einwechselspieler" in den Fokus: Andi Wolff. Der 33-Jährige vom THW Kiel parierte gleich drei Siebenmeter der Polen und verteidigte die deutsche Führung. Vorne waren es in der Abwesenheit von Knorr vor allem Witzke und Uščins, die für die deutschen Tore sorgten. Neben den arrivierten Kräften setzte mit Marko Grgić ein weiterer Einwechselspieler wichtige Impulse von der Bank. Der Eisenacher erzielte erst selbst ein Tor und glänzte dann mit einem erfolgreichen Anspiel auf Golla zur 27:24-Führung (50.).

Deutsche Bank als wertvoller Baustein

Angestachelt von seinen Siebenmeterparaden kehrte Andi Wolff zurück in das deutsche Tor und sorgte mit seinen Paraden dafür, dass der Vorsprung sukzessive ausgebaut werden konnte. Renārs Uščins setzte als erfolgreichster Torschütze (10) der Partie den Schlusspunkt zum 35:27. Bester Spieler der Partie wurde Kreisläufer und Abwehrchef Johannes Golla, der alle seine sechs Würfe verwandelte.