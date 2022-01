Enttäuschte Deutsche, jubelnde Norweger

Beim ersten Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Spanien reichten am Ende die Körner nicht, und es setzte die erste Niederlage im Turnier. Nach einer guten ersten Hälfte und nur zwei Toren Rückstand zur Pause ging in der zweiten nicht mehr viel. Am Ende musste die deutsche Nationalmannschaft mit 23:29 ihre erste Niederlage einstecken.

Norweger jubeln nach dem Sieg gegen Polen