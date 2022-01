Schiedsrichter im EM-Finale: Schulze/Tönnies vor Karrierehöhepunkt

Bei der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei waren Schulze/Tönnies bisher bei zwei Vor- und zwei Hauptrundenspielen im Einsatz, darunter das brisante Balkan-Derby zwischen Kroatien und Serbien. Ihre Leistungen waren so überzeugend, dass die Europäische Handball-Föderation (EHF) Schulze und Tönnies für das EM-Finale am Sonntag um 18 Uhr (Live-Ticker auf sportschau.de) nominierte.

"Die Europameisterschaft ist das handballerisch stärkste Turnier der Welt, da jedes Spiel hart umkämpft ist und alle Mannschaften auf einem sehr guten Niveau sind", sagte Robert Schulze der Sportschau. "Dann dort das Finale zu leiten, wird in jedem Fall eine tolle Erfahrung."

Zwölf Jahre Durststrecke