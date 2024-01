Fehlerfestival DHB-Handballer rumpeln sich gegen Österreich zum Remis Stand: 20.01.2024 22:05 Uhr

Die deutschen Handballer sind mit einem blauen Auge davongekommen. Nach einer ganz schwachen Leistung trennten sich die DHB-Sieben gegen das Überraschungsteam aus Österreich mit einem 22:22 (11:12)-Remis.

Das Halbfinale ist nun für die Deutschen weiter weg gerückt, Österreich hat dagegen beste Chancen unter die letzten Vier bei dieser Europameisterschaft zu kommen. Die Deutschen brauchen nun zwei Siege aus zwei Spielen und sind auf Schützenhilfe aus anderen Spielen angewiesen.

Deutschland war als großer Favorit in dieses zweite Hauptundenspiel gegangen, hatte die Unterstützung von fast 20.000 Fans - es sollte nicht reichen.

"Wir sind alle ein bisschen geschockt", sagte ARD-Experte Johannes Bitter direkt nach dem Schlusspfiff.

Knorr zunächst auf der Bank

Alfred Gislason hatte sich für eine personelle Änderung in seiner Anfangsformation entschieden. Der Isländer ließ seinen Spielmacher und besten Torschützen Juri Knorr zunächst draußen, auch weil dieser nicht ganz fit war.

An der Ausgangslage hatte sich aber nichts geändert. Der Druck lag bei den Deutschen, die den Traum vom Halbfinale aufrechterhalten wollten. Doch mit dieser Drucksituation kam das DHB-Team überhaupt nicht klar.

Weber nutzt Chance nicht, Wolff wieder stark

Die Hereinnahme von Philipp Weber für Juri Knorr brachte keinen Gewinn. Der Rückraumspieler vom SC Magdeburg hatte gleich zu Anfang drei, vier unglückliche Situation, ein Tor gelang ihm nicht. Bereits in der 12. Minute änderte Gislason seine Taktik und brachte doch Knorr.

Zu diesem Zeitpunkt wirkte die Mannschaft schon total verunsichert und vor allem im Angriff von allen guten Geistern verlassen. Nichts funktionierte in der Offensive, viele technische Fehler, schwache Abspiele und Torwürfe, die diese Bezeichnung eigentlich nicht verdient hatten. Deutschland spielte eine grauenvolle erste Halbzeit.

Heiner Brand zur Pause enttäuscht

Nur auf einen Mann war wieder Verlass: Torwart Andreas Wolff, der seine Mannschaft wie schon zwei Tage zuvor an gleicher Stelle im Spiel hielt und die Österrreicher nicht davonziehen ließ . "Wir müssen hochzufrieden sein, dass wir zur Pause nur mit einem Tor zurückliegen", meinte Ex-Nationaltrainer Heiner Brand in der ARD nach den ersten 30 Minuten, in den die Deutschen immerhin kurz vor dem Pausengong aus einem Drei-Tore-Rückstand auf ein Tor verkürzen konnten (11:12).

Brand, der Weltmeistertrainer von 2007, kritisierte vor allem das statische Angriffsspiel der DHB-Sieben. "Man muss die Angriffe auch mal in Ruhe vorbereiten, so kommt jeder aus dem Stand. Das funktioniert nicht", sagte der Gummersbacher.

Angriffsspiel blieb miserabel

Würden die Deutschen die Fehler in der zweiten Halbzeit abstellen können? Sie kamen zumindest etwas treffsicherer aus der Pause. Das Problem: die Österreicher schlossen ihre Angriffe ebenfalls besser ab. Weil Knorr, Köster und Co. weiter patzten, zog Team Austria wieder auf drei Tore weg - 18:15 (42.).

Gislason versuchte zujustieren, rotierte in der Offensive und nahm die nächste Auszeit. "Ey, wir schaffen das, in Ruhe, in Ruhe", sprachen sich die Spieler während des Team-Outs Mut zu. Nach 48 Minuten sah es aus, als würde Österreich den Sieg sichern, führte 21:16. Die Deutschen aber kämpften, Österreich machte plötzlich Fehler und hatte Pfostenpech. In den letzten zehneinhalb Minuten erzielte Österreich kein Tor mehr, Deutschland glich kurz vor dem Ende durch Christoph Steinert aus. Obwohl Österreich deutlich näher am Sieg war und "nur" ein Unentschieden holte, feierten die Spieler ausgelassen auf der Platte in Köln.