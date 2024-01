liveblog Handball-EM Samstag gegen Österreich - Schlägt Deutschland auch das Team der Stunde? Stand: 19.01.2024 17:13 Uhr

In der zweiten Hauptrundenpartie bei der Handball-EM geht es für Deutschland gegen die große Sensation des Turniers: Die Österreicher. Alles zum Spiel im Liveblog.

17:11 Uhr

Wolff: Österreich ist "Mannschaft der Stunde"

Andreas Wolff, Matchwinner beim 26:24 gegen die Isländer, blickt nach vorn. "Wir spielen jetzt gegen die Mannschaft der Stunde, die bisher äußerst positiv überrascht und mit Mykola Bilyk einen Ausnahmespieler in ihren Reihen hat. Die werden uns alles abverlangen", sagte Deutschlands Torhüter und erinnerte an die Erfolge der Österreicher bei dieser Handball-EM: Klarer Sieg über Rumänien, Unentschieden gegen die Top-Teams Kroatien und Spanien, am Donnerstag der knappe Erfolg gegen die bis dato ungeschlagenen Ungarn. Mit derzeit drei Punkten steht das Team von Ales Pajovic auf Platz zwei der Tabelle.

16:17 Uhr

Nach dem emotionalen Sieg gegen Island feierten Deutschlands Handballer noch ein wenig den Geburtstag von Rückraumspieler Christoph Steinert und die ersten zwei Punkte der EM-Hauptrunde.

15:12 Uhr

Gislason hat Island-Sieg abgehakt

Alfred Gislason war direkt nach der Partie gegen Island eigentlich schon wieder mit den Gedanken beim nächsten Gegner. "Ich habe mich relativ wenig mit den Nachrichten auf meinem Handy, sondern bis weit in die Nacht mit den Österreichern beschäftigt", berichtete der Bundestrainer am Freitag und forderte von seinen Schützlingen um Torwart Andreas Wolff volle Konzentration: "Jedes Spiel ist ein Endspiel und es fängt von vorn an. Eine Niederlage gegen Österreich - und der Traum vom Halbfinale wäre vorbei."