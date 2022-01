Handball | EM

Handball-EM: Dänemark ringt Kroatien nieder

Die Dänen sind bei der Handball-EM in der Slowakei und Ungarn auf dem besten Weg ins Halbfinale. Das Team um Rückraumstar Mikkel Hansen (acht Tore) besiegte am Samstagabend (22.01.22) Vize-Europameister Kroatien mit 27:25 (12:11) und thront mit 6:0 Punkten in Hauptrundengruppe 1 an der Tabellenspitze.