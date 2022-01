Gislason vor Handball-EM: "Sind kein Medaillenkandidat"

DHB-Kapitän Golla: "Werden jetzt noch nicht über EM-Medaillen reden"

Johannes Golla führt die junge deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der EM in der Slowakei und in Ungarn als neuer Kapitän an. Der 24-Jährige glaubt an das Team, will sich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. | mehr