Als Gareth Bale im BBC -Interview gefragt wurde, ob dies sein letztes Fußball-Länderspiel für Wales gewesen sei, ging er einfach weg und würdigte den Fragesteller keines Blickes mehr. Bale war schon vor der Partie Fragen nach seiner Zukunft ausgewichen. Auch Schiedsrichter Siebert bekam sein Fett weg: "Ich hatte das Gefühl, der Referee war von den Fans hier beeinflusst ", sagte der Stürmer von Tottenham. Die Johan-Cruyff-Arena war fest in dänischer Hand, auch wegen der Reiseproblematik.

Trainer Robert Page sah das ähnlich und kritisierte die Rote Karte kurz vor Schluss für Harry Wilson nach einem groben Foul und die Tatsache, dass Siebert vor dem 0:2 bei einem harten Zweikampf hatte weiterlaufen lassen. Dabei hatte EM -Debütant Siebert in seinem dritten Turnierspiel eine gute Leistung gezeigt. Den Zweikampf nicht abzupfeifen, das ging ebenso in Ordnung wie die Rote Karte, die in die Rubrik "hart, aber vertretbar" fiel.

"Times": "Schüchternes Wales"

Vielmehr hatten sich die Waliser die Niederlage selbst zuzuschreiben. Dies spiegelte sich auch in den Reaktionen der Presse wieder: "WalesOnline" schrieb, dass Wales von " rücksichtslosen Dänen deklassiert " worden sei. Die "Times" sah ein " schüchternes Wales ". Die BBC nannte die Reisestrapazen als Grund für den müden Auftritt.

Nüchtern betrachtet fällt die walisische Bilanz dünn aus. Geschlagen wurde lediglich eine der schwächsten Mannschaften im Turnier, die Türkei. Ansonsten gab es einen schwachen Auftritt gegen die Schweiz und eine Niederlage gegen eine B-Elf von Italien.

Enttäuschte Waliser nach dem Aus in Amsterdam

Bale trifft einfach nicht mehr

All das weiß auch Gareth Bale, auch seine eigenen bescheidenen Auftritte taugen als Erklärung für seine Dünnhäutigkeit im Interview: Gegen die Türkei kam er zwar auf zwei Assists, verschoss aber auch einen Elfmeter und hat nun insgesamt in 15 Spielen für Wales kein Tor erzielt.

Stand: 26.06.2021, 22:58