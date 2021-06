Über seine Zeit in Deutschland spricht Ciro Immobile nur sehr ungern. Im Sommer 2014 war der damals 24-Jährige für 18,5 Millionen Euro vom FC Turin zu Borussia Dortmund gewechselt und sollte dort einen gewissen Robert Lewandowski ersetzen. Nach nur einem Jahr mit zehn Toren, vielen Misstönen und einem Abschied im Unfrieden erklärte der BVB das Projekt Immobile jedoch offiziell als gescheitert und gab den italienischen Nationalspieler leihweise an den FC Sevilla ab. "Wir haben keine Hilfe bekommen und sehr gelitten" , fasste Immobile sein Engagement in der Bundesliga einmal zusammen. Eine Geschichte, die sieben Jahre später noch seltsamer klingt als damals schon.

Immobile trifft für Lazio am laufenden Band

Inzwischen ist Immobile, der am Freitag (21 Uhr) in Rom gegen die Türkei in die EURO 2020 startet, vom BVB -Flop zu einem der gefährlichsten Stürmer des Kontinents gereift. Nach seinem kurzen Abstecher nach Sevilla ließ er sich ein halbes Jahr bei seinem Heimatverein in Turin aufpäppeln, um 2016 zu Lazio Rom zu wechseln und dort richtig durchzustarten. 2018 und 2020 wurde Immobile Torschützenkönig der Serie A, im vergangenen Jahr sicherte er sich zudem den "Goldenen Schuh" als Europas bester Torjäger. In insgesamt fünf Jahren bei Lazio erzielte Immobile 150 Treffer und bereitete 42 weitere vor. Ein Top-Wert.

Bei der Europameisterschaft soll Immobile seinen Killerinstinkt vor dem Tor nun endlich auch in der Nationalelf zeigen. Der 31-Jährige, der zur aussterbenden Spezies des klassischen Mittelstürmers gehört, ist trotz seiner herausragenden Quote im Verein bei der "Squadra Azzurra" noch nicht komplett angekommen. In 46 Länderspielen gelangen ihm 13 Tore, einen Stammplatz hatte er in den vergangenen Jahren nie. In der Qualifikation zur EM stand Immobile nur in vier von zehn Spielen auf dem Platz, die Nations League im vergangenen November verpasste er aufgrund einer Corona-Infektion. Und auch bei den beiden abschließenden Testspielen durfte er sein Können nur einmal unter Beweis stellen.