Der englische Kapitän benötigt also mindestens einen Doppelpack oder ein Tor und zwei Vorlagen. Denn die Einsatzminuten sind bei Tor- und Assistgleichheit das dritte Kriterium, und da liegt Kane deutlich vor Ronaldo (mit Portugal im Achtelfinale ausgeschieden). Zwar trifft Kane gegen Italien auf eine der besten Defensivreihen des Turniers (drei Gegentreffer), aber er hat einen Lauf und so eine echte Chance auf den Torjäger-Titel. Nachdem er 2018 noch fünf seiner sechs Tore in der Gruppenphase erzielte, machte er bei der EURO 2020 alle vier Treffer in den drei K.o. -Spielen.

Und er hat das Glück auf seiner Seite. Seinen schwach geschossenen Strafstoß konnte Dänen-Keeper Kasper Schmeichel zwar abwehren, der Ball landete aber direkt wieder vor Kanes Füßen. Wenn's läuft, dann läuft's.

Nur der Teamerfolg zählt wirklich

Kane kann also am Sonntag nicht nur mit seiner Mannschaft Geschichte schreiben und mit England erstmals Europameister werden, sondern auch persönlich. Letzteres scheint für ihn jedoch gar keinen großen Stellenwert zu haben - das zumindest glaubt ein ehemaliger Trainer von Kane.

" Es wäre ihm wichtig, wenn er das Gefühl hätte, England könnte nicht den Titel holen. Ich habe mit ihm gesprochen, als er in der Gruppenphase kein Tor erzielte, und er war glücklich - weil das Team gewonnen hat ", sagte sein Ex-Tottenham-Trainer José Mourinho der englischen "The Sun". " Dann sprach ich mit ihm, nachdem er drei Tore geschossen hat. Da war er doppelt so glücklich, aber weil er dem Endspiel näher gekommen ist. Das ist das Einzige, worüber er nachdenkt. "

Das spiegelt sich auch in Kanes persönlichen Aussagen. " Unglaublich, wir bestreiten ein Endspiel, und das auch noch zu Hause. Was für ein Gefühl ", sagte Kane vor dem Finale am Sonntag im Wembley, wo er nach dem Spiel den Pokal in die Luft stemmen will. " Es ist nur noch dieses eine Heimspiel, wir können es kaum erwarten. "

Stolzer Kapitän kann doppelt siegen

Zumindest im eigenen Land wäre Kane auch ohne die Torjägerkanone der Held, wenn England sich im eigenen Land zum Europameister krönt. Der 27-Jährige ist neben Trainer Gareth Southgate als Kapitän die Symbolfigur dieses Teams.

" Ich bin stolz, diese Jungs als Kapitän aufs Feld zu führen. Wir wissen, dass wir noch nichts gewonnen haben ", sagte Kane. " Wir haben eine riesige Chance, dieses tolle Turnier zu krönen. Es wird ein besonderer Tag - aber es wird einen Sieger und einen Verlierer geben. Wir werden alles dafür geben, dass wir am Ende die Sieger sind. " Und Kane vielleicht der doppelte Sieger.

Stand: 08.07.2021, 15:15