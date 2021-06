Das Weiterkommen haben die Schweden auf der Couch eingetütet - denn nach dem eigenen Sieg gegen die Slowakei trennten sich Polen und Spanien remis.

Nun arbeitet das Team von Trainer Janne Andersson daran, den eigenen EM -Rekord an gegentorlosen Partien von zwei auf drei zu erhöhen. Selbst Spanien hatte sich vor heimischer Kulisse die Zähne an der Abwehr mit dem Bremer Linksverteidiger Ludwig Augustinsson und Abwehrchef Victor Lindelöf (Manchester United) ausgebissen.

In Schweden heißt es nun Isak statt "Ibra"

Das Team ist eingespielt und wurde seit der WM 2018, bei der man ins Viertelfinale kam, nur auf einzelnen Positionen verändert. Der verletzungsbedingte Ausfall des langjährigen Abwehrorganisators Andreas Granqvist konnte kompensiert werden.

Über Superstar Zlatan Ibrahimovic, der ein Kurzzeit-Comeback feierte und dann ausfiel, spricht in Schweden derzeit niemand mehr. Stattdessen ist der frühere Dortmunder Angreifer Alexander Isak in aller Munde. Auch Gary Lineker, WM-Torschützenkönig von 1986, adelte den 21-Jährigen als " außergewöhnliches Talent ".

Robert Lewandowski (li.) mit Polens Trainer Paulo Sousa

Bei einem Sieg am Mittwoch (23.06.2021, 18.00 Uhr) gegen Polen wären die "Tre Kronor" als Gruppensieger weiter. Die aktuelle Form stimmt - nicht nur bei der EM , sondern im ganzen Kalenderjahr 2021. Da gab es in sieben Länderspielen sechs Siege - und nur ein einziges Gegentor. Mit Rang eins in der Gruppe wäre man auch die Sorge los, dass es im Achtelfinale gegen Belgien gehen könnte. Auf diesen Gegner hat man keine Lust.

Polen braucht mindestens einen Treffer

Polen wiederum braucht in Sankt Petersburg unbedingt einen Sieg. Dann wäre das Team um Bayern Münchens Mittelstürmer Robert Lewandowski, der seine Elf durch seinen 1:1-Ausgleich gegen Spanien vor dem vorzeitigen Aus bewahrte, auf jeden Fall weiter. .

Die Schweden grübeln bereits, wie sie Lewandowski ausschalten können. Gegen Spanien erzielte er in seinem 121. Länderspiel sein 67. Tor. "Lewa" traf nach 2012 und 2016 auch bei seiner dritten EM und zog mit seinem dritten Treffer mit dem langjährigen Dortmunder Jakub Blaszczykowski gleich. Nun muss der Mann, der gerade Gerd Müllers 40-Tore-Bundesliga-Rekord überboten hat, auch den schwedischen Abwehrcode knacken. Ein 0:0 reicht den Polen nicht.

Stand: 22.06.2021, 19:57