Neben dem Angreifer vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin berief Trainer Fernando Santos in Raphael Guerreiro von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund und dem Frankfurter Andre Silva auch zwei Bundesliga-Profis in seinen 26-köpfigen Kader für die Endrunde (11. Juni bis 11. Juli).

Neun Spieler aus der Premier League

Auch der frühere Münchner Renato Sanches vom französischen Meister OSC Lille ist dabei. Portugal ist in Gruppe F am 19. Juni in München zweiter deutscher Gegner. Weitere Kontrahenten des Europameisters im Kampf um die Achtelfinal-Tickets sind Außenseiter Ungarn (15.6.) und Weltmeister Frankreich (23.6.).

Gleich neun Spieler aus dem portugiesischen Aufgebot verdienen ihr Geld in der englischen Premier League - drei bei Meister Manchester City und sogar vier bei den Wolverhampton Wanderers. Der portugiesische Champion Sporting Lissabon stellt drei Akteure.