Deutschland gegen die Schweiz Über 25 Millionen Zuschauer sehen Last-Minute-Remis Stand: 24.06.2024 10:15 Uhr

Quoten-Rekord beim deutschen Last-Minute-Remis gegen die Schweiz: Über 25 Millionen Zuschauer schalteten im Ersten ein.

Das spannende Gruppenfinale zwischen der DFB-Elf und der Schweiz am Sonntagabend (23.06.2024) hat für einen Spitzenwert bei den Quoten bei dieser EM gesorgt: Insgesamt 25,566 Millionen Zuschauer sahen das 1:1, der Marktanteil lag bei 73,4 Prozent.

Auch in der Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen konnte die ARD punkten: 9,879 Millionen schalteten die Übertragung ein, das entsprach einem Marktanteil von 84,4 Prozent. Das Sportschau EM-Kneipenquiz im Anschluss erreichte 2,374 Milionen Zuschauer und einen Marktanteil von 23,2 Prozent.

Am Mittwoch wieder Live-Spiele im Ersten

Die nächsten Livespiele der EM im Ersten gibt es am Mittwoch. Dann stehen die dritten und entscheidenden Vorrundenspiele der Gruppen E und F an. Ab 18 Uhr geht es in Frankfurt zunächst für die Slowakei gegen Rumänien, kommentiert wird die Partie von Christina Graf, begleitet von Co-Kommentator Thomas Broich.

Ab 21 Uhr treffen in Hamburg im Anschluss Tschechien und die Türkei aufeinander. Gerd Gottlob kommentiert gemeinsam mit Almuth Schult. Den Abschluss des langen und spannenden EM-Abends im Ersten und in der ARD Mediathek bildet das EM-Kneipenquiz der Sportschau mit Stephanie Müller-Spirra, live ab 23:30 Uhr aus dem "Kuhhirten" in Bochum.