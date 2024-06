Alle reden über Füllkrug Müller und Sané - Vergessene Optionen Stand: 29.06.2024 10:48 Uhr

Ginge es nach Online-Votings, würde Niclas Füllkrug gegen Dänemark in der Startelf stehen. Bliebe er auf der Bank, gilt er als erste und wichtigste Option für eine Einwechslung. Dabei werden zwei Profis des FC Bayern übersehen.

Niclas Füllkrug hier, Niclas Füllkrug da. Stürmt er statt Havertz? Stürmt er mit Havertz? Stürmt er vor Havertz? Alle möglichen Fragen bezüglich des Mittelstürmers sind durchgegangen und eingehend diskutiert worden. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sie für sich schon beantwortet. Er behält es aber für sich. Spätestens am Samstag um 19.45 Uhr wird das Geheimnis gelüftet, denn 75 Minuten vor Anpfiff eines jeden Spiels bei der EURO 2024 müssen die Aufstellungen bekanntgegeben werden.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute in Dortmund auf Dänemark (21.00 Uhr, live in der Radio-Reportage und im Live-Ticker) und das verstärkt den Hype um Füllkrug noch ein bisschen, denn der spielt für die schwarz-gelbe Borussia. "Ich hoffe, dass aus der gelben Wand eine weiße wird", sagte er bezüglich der Südtribüne, in der Bundesliga und neuerdings auch wieder im Europapokal rein mit Stehplätzen ausgestattet.

Müller und Sané - Torschützen gegen Frankreich

Als die "Süd" zuletzt mit Sitzplätzen ausgestattet wurde, war Bundestrainer Hansi Flick gerade vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) freigestellt worden. Sportdirektor Rudi Völler übernahm übergangsweise und stimmte die deutschen Fans wieder ein bisschen fröhlicher. Deutschland gewann in Dortmund mit 2:1 gegen Frankreich.

Die Tore schossen zwei Spieler, denen die Südtribüne ansonsten sportlich alles erdenklich Schlechte wünscht: Thomas Müller, FC Bayern, und Leroy Sané, FC Bayern, ehemals FC Schalke 04. Sie sind auch bei der EM dabei, das sollte immer mal wieder in Erinnerung gerufen werden, denn sie spielen im Gegensatz zu Füllkrug eine Nebenrolle, die Bankspieler häufig spielen.

Joker mit unterschiedlicher Wirkung

Sané wurde immerhin in allen drei Gruppenspielen eingewechselt, aber es ist kaum ein Dribbling, kaum ein Schuss in Erinnerung geblieben. Müller wurde lediglich im Eröffnungsspiel gegen Schottland eingewechselt, in der 74. Minute. Er leistete die Vorlage zum Endstand 5:1 von Emre Can, schon vorher hatte er für Füllkrug aufgelegt, der ebenfalls traf, aber zuvor knapp im Abseits gestanden hatte.

Bisher in einer Nebenrolle: Leroy Sané

Füllkrug hat trotzdem bei seinen drei Einsätzen nach Einwechslungen schon zwei Tore bei Europameisterschaften erzielt. Müller ist noch ohne Treffer bei einem Kontinentalturnier, obwohl er bei seinen 16 Einsätzen zwölfmal in der Startelf stand.

"Ein bisschen was kann der Onkel noch"

Es ist eine häufig bemühte Statistik, die heutzutage gerne als "Fun-Fact" bezeichnet wird, aber gar nicht lustig ist, schon gar nicht für Müller. Kaum jemand gewann so viele Titel wie Müller, er ist auch Weltmeister und bei Weltmeisterschaften benötigte er 15 Spiele für zehn Tore.

Aber ein Thomas Müller wurde nie auf Tore reduziert. Er bringt Fähigkeiten mit, die wenig andere in dieser Qualität mitbringen. "Ein bisschen was kann der Onkel noch", scherzte Müller im ersten Trainingslager der Vorbereitung, auch mit Bezug auf seine Rolle beim FC Bayern, bei dem er in der vergangenen Saison häufig nur auf der Bank saß. Onkel Müller wird im September 35 Jahre alt.

Der Lockvogel und der Dribbler

Im thüringischen Blankenhain sprach er vor ein paar Wochen auch über seine Spielweise. "Ich mache seit 15 Jahren immer das Gleiche", sagte er. Genau das drückt die Qualität von Müller aus, denn seit gut 15 Jahren besteht das Gleiche darin, dass der Gegner nicht weiß, was gleich sein wird.

Thomas Müller findet Räume, die andere so schnell nicht sehen. Das kann besonders gegen Mannschaften wichtig sein, die eine massive wie stabile Defensive aufbieten, und dazu gehört Dänemark. Sollte deren Trainer Kasper Hjulmand wieder auf drei (groß gewachsene) Innenverteidiger in einer Fünferkette setzen, die zudem noch sämtlich über ein gutes Kopfballspiel verfügen, aber Probleme haben, wenn sie aus der Position gelockt werden und Zweikämpfe gegen dribbelstarke, schnelle Spieler führen müssen, dann könnte Onkel Müller den Lockvogel spielen und Leroy Sané der dribbelstarke Spieler, der einen der dribbelstarken Spieler Jamal Musiala oder Florian Wirtz ersetzt.

Julian Nagelsmann hat einige Optionen, sollte es gegen Dänemark zäh werden. Über eine davon wird derzeit sehr viel gesprochen, sie spielt nicht beim FC Bayern.