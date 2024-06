EM 2024 Deutschland spielt alle Gruppenspiele in weißen Trikots Stand: 11.06.2024 22:13 Uhr

Die deutsche Mannschaft wird in der Gruppenphase der EM 2024 alle drei Spiele in weißen Trikots bestreiten. Es ist die letzte EM in Trikots des alten Ausrüsters, der Wechsel hatte für Diskussionen gesorgt.

Wie die UEFA bestätigte, trägt das deutsche Team in den Spielen gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz weiße Trikots. Es ist die letzte EM mit dem bisherigen Ausrüster Adidas. Nach der WM 2026 wechselt der DFB zum amerikanischen Sportartikelhersteller Nike.

DFB- Geschäftsführer Rettig: Konnten Angebot von Nike nicht ausschlagen

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig verteidigte am Dienstag (11.06.2024) abermals den Wechsel. "Wir haben 13 Unternehmen kontaktiert und mit dreien letztlich verhandelt. Es war nicht abzulehnen, was Nike geboten hat. Einen Vertrag über acht Jahre mit einem dreistelligen Millionenvertrag" , sagte Rettig bei einer Veranstaltung der der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. "Es war Druck auf dem Kessel, was die wirtschaftliche Situation angeht" , sagte Rettig.

Es kam Kritik aus der Politik. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach von fehlendem "Standortpatriotismus". Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) nannte Nike ohne nähere Erklärung des Begriffs eine "amerikanische Fantasiemarke".

DFB braucht Geld

Der DFB befindet sich nach Jahren in einer finanziell schwierigen Situation. Die neue Verbandszentrale in Frankfurt kostete mit 180 Millionen Euro fast doppelt soviel wie geplant, der sportliche Misserfolg bei den Turnieren seit der WM 2018 drückt auf die Einnahmen.

Hinzu kommt, dass das Finanzamt dem DFB wegen der WM-Affäre 2006 und wegen möglicherweise falsch verbuchter Werbeeinnahmen für einige Jahre die Gemeinnützigkeit aberkannte. Der DFB klagt gegen die Steuerforderungen und hofft, das gezahlte Geld zurückzubekommen.