Qualifikation U21 hofft in Estland auf EM-Ticket Stand: 09.09.2024 09:53 Uhr

Die deutschen U21-Fußballer treten in der EM-Qualifikation in Estland an. Wenn es gut läuft, können sie dort schon das Ticket für das Turnier lösen.

Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo ist in Tallinn klarer Favorit gegen das Schlusslicht der Gruppe D. "Wir werden Geduld benötigen und den nötigen Respekt" , sagt Di Salvo dennoch vor der Partie am Dienstag (18.00 Uhr).

Hoffnung auf Schützenhilfe aus Bulgarien

Sollte Deutschland wie im Hinspiel (4:1) gewinnen und Verfolger Polen gleichzeitig in Bulgarien verlieren, wäre dem DFB-Team der vorzeitige Gruppensieg und damit die Teilnahme an der Endrunde 2025 in der Slowakei nicht mehr zu nehmen. Damit würde Di Salvos Mannschaft auch einem möglichen "Endspiel" im Oktober in Polen aus dem Weg gehen.

In Estland klarer Favorit

"Für mich ist entscheidend, dass wir alles in der eigenen Hand haben, um gar nicht darüber nachdenken zu müssen, was im Oktober ist" , sagt Di Salvo, der dennoch schon am Dienstag auf die nötige Schützenhilfe hofft: "Die Bulgaren haben in Polen alle Chancen, sich noch Platz zwei zu sichern."

Zunächst aber muss Deutschland die eigenen Hausaufgaben erledigen. Das sollte zumindest auf dem Papier kein Problem sein: Estland hat bislang nur einen Punkt in sieben Begegnungen geholt und ist saisonübergreifend in der EM-Qualifikation sogar schon seit 24 Begegnungen ohne Sieg.