Vor Spielen gegen Israel und Estland U21 - spannende Youngster machen Lust auf EM-Quali Stand: 02.09.2024 17:50 Uhr

Die deutsche U21 hat beste Chancen, sich für die EM 2025 zu qualifizieren. Trainer di Salvo hat für die Spiele gegen Israel und Estland interessante neue Spieler nominiert.

Wer sind die Neuen?

Als Trainer Antonio di Salvo am Freitag (30.08.2024) seinen U21-Kader der deutschen Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und Estland präsentiert hat, waren unter den 23 Spielern fünf Neulinge dabei: Marcel Beifus (Karlsruher SC), Tim Oermann (VfL Bochum), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Frans Krätzig (VfB Stuttgart) und Keke Topp (Werder Bremen) wurden erstmals für das DFB-Team nominiert.

Vor allem Rosenfelder machte in den ersten beiden Bundesliga-Saisonspielen auf sich aufmerksam, als er im Trikot des SC Freiburg jeweils in der Startelf stand und als Verteidiger erstaunlich souveräne Leistungen anbot. Der zweifelhafte Handelfmeter, den er am Wochenende gegen Harry Kane verursachte, brachte ihn darüber hinaus an die Mikrofone der Journalisten. Auch diese Aufgaben absolvierte der 21-Jährige außerordentlich professionell.

Wer fehlt?

Nicht dabei ist Youssoufa Moukoko, dem nach seinem kurzfristigen Wechsel nach Nizza Zeit gegeben wird, um sich bei seinem neuen Verein zu akklimatisieren. Es fehlen weitere Spieler aus gesundheitlichen Gründen. Nicht zur Verfügung stehen Noah Atubolu und Colin Kleine-Bekel, die sich im Aufbautraining befinden, der angeschlagene Brajan Gruda sowie Leandro Morgalla, Jamil Siebert und Umut Tohumcu, die nach Verletzungen noch nicht einsatzfähig sind.

Gibt es einen Star im Team?

Es sind viele Spieler im Kader, die einmal Star-Charakter entwickeln könnten. Der Spieler mit dem wohl höchsten Marktwert ist Karim Adeyemi, der letztmals im vergangenen Oktober für die U21 aufgelaufen war und sich anschließend gegen einen Einsatz im Team ausgesprochen hatte. Jetzt kehrt er zurück.

Di Salvo sagt über Adeyemi: "Ich hatte ein langes und gutes Gespräch mit Karim. Er hat mir gesagt, dass er sich auf die Länderspiele freut und der Mannschaft mit guten Leistungen helfen möchte, zwei Siege zu holen."

Wie ist die sportliche Ausgangslage?

Deutschland ist Tabellenführer der Qualifikationsgruppe D mit 16 Zählern aus sechs Spielen vor Polen mit 15 Punkten aus sieben Partien. Insgesamt gibt es in der deutschen Gruppe zehn Spieltage. Über die Partien gegen Israel und Estland sagt Di Salvo: "Es werden zwei intensive Begegnungen, in denen wir mit Mentalität und Einsatzbereitschaft die Grundlage schaffen müssen, um über unsere spielerischen Stärken erfolgreich zu sein."

Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

Israel und Estland - welche Infos gibt's über die Gegner?

Für das deutsche Team stehen nun zwei Auswärtsspiele an. Die Partie in Israel wird allerdings auch für die vermeintlichen Gastgeber kein Spiel vor heimischem Publikum. Aufgrund der politischen Lage in Israel wurde die Partie von der UEFA ins ungarische Györ verlegt und findet am kommenden Mittwoch (04.09.2024, 18 Uhr) statt. Für beide Teams steht dabei ein "Geisterspiel" an. Zuschauer sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Am 10. September geht es dann in Tallinn gegen Gastgeber Estland (18 Uhr).

Gegen Israel gewann die deutsche Mannschaft im Hinspiel in Halle mit 2:0. Gegen Estland gelang im Hinspiel ein ungefährdeter 4:1-Sieg. "Wir werden Geduld benötigen und mit dem nötigen Respekt vor den Gegnern die Spiele konzentriert angehen. Unser Anspruch ist es, uns durch zwei erfolgreiche Duelle in eine gute Ausgangslage für das Ziel EM-Qualifikation zu bringen" , erklärte di Salvo.

U21-Kader Position Name Verein Tor Tjark Ernst

Felix Gebhardt

Jonas Urbig Hertha BSC

Jahn Regensburg

1. FC Köln Abwehr Bright Arrey-Mbi

Marcel Beifus

Nathaniel Brown

Linus Gechter

Luca Netz

Tim Oermann

Max Rosenfelder

Kenneth Schmidt Sporting Braga

Karlsruher SC

Eintracht Frankfurt

Hertha BSC

Bor. M'gladbach

VfL Bochum

SC Freiburg

SC Freiburg Mittelfeld Ansgar Knauff

Frans Krätzig

Tim Lemperle

Eric Martel

Rocco Reitz

Merlin Röhl

Armindo Sieb

Jan Thielmann Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart

1. FC Köln

1. FC Köln

Bor. M'gladbach

SC Freiburg

Mainz 05

1. FC Köln Angriff Karim Adeyemi

Keke Topp

Nicolo Tresoldi

Nick Woltemade Bor. Dortmund

Werder Bremen

Hannover 96

VfB Stuttgart