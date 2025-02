Fußball in der Serie A Inter rückt ganz dicht ran an Napoli Stand: 10.02.2025 22:56 Uhr

Der italienische Fußball-Meister Inter Mailand hat den erneuten Ausrutscher von Spitzenreiter SSC Neapel genutzt und den Rückstand auf seinen Vorgänger als italienischer Meister auf nur noch einen Punkt verkürzt. Gegen Champions-League-Kandidat AC Florenz und seinen deutschen Ex-Spieler Robin Gosens siegte der Titelverteidiger am Montag 2:1 (1:1).

Vier Tage nach 0:3 -Niederlage bei der Fortsetzung des nach dem Kollaps von Edoardo Bove unterbrochenen Hinspiels in der Toskana unterstrich Inter durch den Erfolg nach einem Eigentor von Marin Pongracic (28. Minute) und einem Treffer von Marko Arnautovic (54.) - beides frühere Bundesliga-Profis - seine Ambitionen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Die Fiorentina, für die Gosens in der Anfangsformation stand, kam eine Minute vor der Pause durch einen Handelfmeter von Rolando Mandragora nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Neapel lässt auch gegen Udine Punkte liegen

Die SSC Neapel hatte am Sonntag zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen gelassen. Der Spitzenreiter kam gegen Udinese Calcio nur zu einem 1:1 (1:1), eine Woche zuvor hatte es bereits bei der AS Rom nur ein Remis gegeben.

Scott McTominay (37.) hatte Napoli per Kopf verdient in Führung gebracht, nur drei Minuten später gelang dem früheren Berliner Jurgen Ekkelenkamp (40.) per Schlenzer aber der sehenswerte Ausgleich.

Kolo Muani trifft doppelt bei Sieg von Juventus

Der ehemalige Bundesligaprofi Randal Kolo Muani hat Juventus Turin mit einem Doppelpack zum Erfolg bei Como 1907 geschossen. Der französische Nationalspieler, den Juve bis Saisonende von Paris Saint-Germain ausgeliehen hat, traf beim 2:1 (1:1)-Sieg - und damit auch im dritten Spiel für den italienischen Fußball-Rekordmeister. Insgesamt kommt Kolo Muani seit seinem Wechsel in die Serie A bereits auf fünf Tore.

Randal Kolo Muani

Elfmeter bringt den Sieg

Der 26-Jährige hatte Turin in Führung gebracht (34. und nach dem Ausgleich durch Assane Diao (45.+1) auch kurz vor Schluss vom Punkt die Nerven behalten: Kolo Muani verwandelte in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum Sieg.