Fußball in der Serie A Inter verliert Fortsetzung in Florenz deutlich Stand: 07.02.2025 10:38 Uhr

Inter Mailand hat das fortgesetzte Spiel bei der AC Florenz klar verloren. Die Partie der Serie A war im Dezember abgebrochen worden, weil ein Profi der Fiorentina einen Herzstillstand erlitten hatte.

Edoardo Bove war nach etwa einer Viertelstunde zusammengebrochen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und später am Herzen operiert. Dabei wurde dem 22 Jahre alten Italiener ein Defibrillator eingesetzt. Aufgrund der Regelungen wird Bove nicht mehr in Italiens höchster Liga spielen dürfen. Aus dem gleichen Grund musste der Däne Christian Eriksen den Verein wechseln, der bei Inter Mailand unter Vertrag stand, als er bei der im Jahr 2021 ausgetragenen Europmeisterschaft bei einem Spiel zusammengebrochen war.

Bei Bove, der Mitte Dezember ankündigte, wieder Fußball spielen zu können und zu wollen, soll der Defibrillator allerdings nur vorübergehend implantiert worden sein. Wann er entfernt werden kann, gilt als offen.

Beginn in der 17. Minute

Die am 1. Dezember 2025 abgebrochene Partie wurde am Donnerstag (06.02.2025) beim Stand von 0:0 in der 17. Minute fortgesetzt. Die Fiorentina gewann mit 3:0. Luca Ranieri (59. Minute) und Moise Kean (68., 89.) erzielten die Treffer für die AC, die damit auf den vierten Tabellenplatz vorrückte. Inter wäre mit einem Sieg an der SSC Neapel vorbeigezogen, bleibt so nun mit drei Punkten Rückstand Zweiter.

Wiedersehen am Montag

Schon am Montag treffen die beiden Mannschaften in San Siro zum Abschluss des 24. Spieltages erneut aufeinander.