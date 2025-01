Fußball in der Serie A Roma feiert nächsten Erfolg Stand: 26.01.2025 17:31 Uhr

Ohne Mats Hummels hat der italienische Fußball-Erstligist AS Rom die Aussichten auf eine Saison im Europapokal verbessert. Die Roma gewann bei Udinese Calcio am Sonntag nach Halbzeit-Rückstand 2:1 und ist in der Serie A damit seit sechs Spielen ungeschlagen.

Zur AC Mailand auf dem sechsten Tabellenplatz fehlen vier Punkte plus ein Spiel. Hummels saß im Stadio Friuli diesmal auf der Bank. Am Vormittag hatte der Weltmeister von 2014 sich das Australian-Open-Finale des deutschen Tennisstars Alexander Zverev gegen Jannik Sinner angeschaut. Dafür fuhr er seinen Laptop hoch, wie er bei Instagram dokumentierte. Zverev verlor gegen den Italiener in drei Sätzen.

Rom hatte früh einige Torchancen, der erste Treffer gelang jedoch Lorenzo Lucca (38.) für Udine. Die Wende zum ersten Liga-Auswärtssieg seit April brachten Elfmeter von Lorenzo Pellegrini (50., nach Handspiel) und Artem Dowbyk (64., nach Foulspiel).

Spitzenreiter SSC Neapel eilt von Sieg zu Sieg

Im Topspiel gegen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin feierte die Mannschaft von Trainer Antonio Conte durch das 2:1 (0:1) bereits den siebten Ligaerfolg nacheinander. Während Neapel die Tabellenführung festigte, kassierte Juve die erste Saisonniederlage in der Liga.

Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani, der bis zum Saisonende von Paris Saint-Germain ausgeliehen ist, erzielte bei seinem Debüt zwar die Führung für die Turiner (43.). André Zambo Anguissa (57.) und Romelu Lukaku (69., Handelfmeter) drehten die Partie nach der Pause aber zugunsten der Gastgeber, bei denen der Dortmunder Karim Adeyemi als möglicher Wintertransfer gehandelt wird.

Bergamo nach Sieg gegen Como Dritter

Neapel führt die Tabelle mit sechs Zählern Vorsprung auf Meister Inter Mailand an, hat aber auch zwei Spiele mehr absolviert als der Verfolger. Auf Rang drei liegt Atalanta Bergamo nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg bei Como 1907 weiter mit sieben Punkten Rückstand.