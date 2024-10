Serie A Eigentor und Klatsche - Bitteres Roma-Debüt für Hummels Stand: 27.10.2024 23:04 Uhr

Das lange Warten hat ein Ende - aber es ist ein Ende mit Schrecken. Bei seinem ersten Einsatz in Italien hat Mats Hummels ein Eigentor erzielt und eine Pleite mit der AS Rom bei der AC Florenz erlitten.

Der Weltmeister vom 2014 verlor nicht nur 1:5 (1:3) bei der Fiorentina mit Nationalspieler Robin Gosens, sondern köpfte nur vier Minuten nach seiner Einwechslung einen Ball unglücklich ins eigene Tor (71.).

Hummels war am 4. September nach Rom gewechselt, nach fast zwei Monaten kam er am Sonntagabend endlich zu seinem ersten Einsatz. Kaum stand er auf dem Platz, lenkte er einen Kopfball von Christian Kouame mit dem eigenen Kopf ins linke Eck. Anschließend sank er kurz zusammen und blickte dann verzweifelt in den Himmel.

Florenz gewann mit Gosens in der Startelf sein fünftes Pflichtspiel in Folge und liegt in der Tabelle der Serie A auf Rang fünf. Sechs Punkte dahinter folgt die Roma nach einer bislang enttäuschenden Saison erst auf dem elften Platz. Moise Kean (9./41.), Lucas Beltran per Foulelfmeter (17.) und Edoardo Bove (52.) erzielten die weiteren Tore für die Gastgeber. Für die Gäste, bei denen Mario Hermoso Gelb-Rot (65.) sah, war erstmals der Ex-Gladbacher Manu Kone (39.) erfolgreich.

Spektakel-Remis zwischen Juve und Inter

Juventus Turin und Inter Mailand haben derweil im Derby d'Italia Punkte im Titelkampf der Serie A liegenlassen, aber ein außergewöhnliches Spiel geliefert - mit Kenan Yildiz als Held der Gastgeber.

Der 19 Jahre alte türkische Nationalspieler hat Juve mit einem Doppelpack in der 71. und 82. Minute ein Remis gegen den Mailänder Rivalen gerettet. Beim spektakulären 4:4 (2:3) war Yildiz zehn Minuten vor seinem ersten Treffer beim Stand von 2:4 eingewechselt worden. Es waren seine ersten beiden Treffer in dieser Saison.

Kenan Yildiz freut sich über seinen Treffer gegen Inter Mailand

Zwei Führungen reichen Inter nicht

Turin bleibt dadurch mit 17 Punkten Dritter, der Rückstand auf Tabellenführer SSC Neapel (gewann am Samstag gegen US Lecce mit 1:0) wuchs allerdings auf fünf Zähler an. Inter (18 Punkte) ist Zweiter - und dürfte sich über das Spektakel-Remis ärgern.

Nach zwei verwandelten Elfmetern von Piotr Zielinski (15./37.) sowie Toren durch Henrich Mchitarjan (35.) und Denzel Dumfries (53.) sahen die Gäste schon wie der sichere Sieger aus. Doch Turin, zwischenzeitlich nach Treffern von Dusan Vlahovic (20.) und Timothy Weah (26.) mit 2:1 in Führung, kam dank Kenan Yildiz noch zurück.