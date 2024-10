Serie A Neapel müht sich zum Sieg, auch Juventus glanzlos Stand: 20.10.2024 14:52 Uhr

Die SSC Neapel hat die Tabellenführung in der italienischen Serie A gefestigt. Rekordmeister Juventus Turin feierte eine glanzlose Generalprobe vor dem Champions-League-Duell mit Stuttgart.

Neapel setzte sich beim FC Empoli am Sonntag mit 1:0 (0:0) durch und liegt mit 19 Punkten nach acht Spielen weiter an der Spitze. Neapel tat sich gegen Empoli lange schwer, die Offensive trat in der ersten Halbzeit kaum in Erscheinung. Der georgische Nationalspieler Chwitscha Kwarazchelia erlöste Napoli schließlich per Foulelfmeter (63. Minute) nachdem Faustino Anjorin im Strafraum SSC-Stürmer Matteo Politano zu Fall gebracht hatte.

Juventus tut sich auch in Überzahl schwer

Am Samstag hatten in Juventus Turin (1:0 gegen Lazio Rom) und der AC Mailand (1:0 gegen Udinese Calcio) zwei Verfolger vorgelegt, doch durch den Sieg verschaffte sich Neapel wieder Luft. Der Vorsprung auf Juve beträgt drei, der auf Milan fünf Zähler.

Beim Erfolg gegen Lazio Rom spielte Juventus nach einem Platzverweis gegen den Römer Alessio Romagnoli (24.) über 65 Minuten in Überzahl, wusste mit dem Vorteil aber nicht viel anzufangen. Erst ein Eigentor von Mario Gila (85.) sorgte für den Sieg. Am Dienstag um 21.00 Uhr ist der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart zum dritten Spieltag der Champions League in Turin zu Gast.