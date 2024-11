Sechs Teams aus den Top Acht Wochenende der Spitzenduelle in der Premier League Stand: 08.11.2024 20:48 Uhr

Am Wochenende treffen in der englischen Premier League gleich Sechs der Top-Acht der Tabelle in direkten Duellen aufeinander. Auch Tabellenführer Liverpool und Kai Havertz' Arsenal sind im Einsatz.

Von Moritz Rommel

Nach dem Gala-Auftritt in der Conference League möchte der FC Chelsea auch in der Liga das nächste Ausrufezeichen setzen. Der 8:0-Kantersieg gegen den armenischen Vizemeister FC Noah Jerewan sollte dem aktuellen Tabellenvierten der Premier League jedenfalls genug Rückenwind für das Stadtduell gegen den FC Arsenal am Sonntag (10.11.2024 ab 17.30 Uhr im Live-Ticker der Sportschau) geben.

Ohnehin haben die „Blues" seit der Niederlage gegen Manchester City am ersten Spieltag nicht mehr an der heimischen Stamford Bridge verloren. Um diese Serie fortzuführen, muss auch Superstar Cole Palmer, der die Premier-League-Scorerliste dieser Saison mit sieben Toren und fünf Assists weiterhin anführt, wieder liefern.

Arsenal in der Krise

Im Gegensatz zum Stadtrivalen reisen die „Gunners“ mit angeknackstem Selbstbewusstsein in den Londoner Westen. Der Vizemeister des Vorjahres holte aus den vergangenen drei Ligaspielen nur einen der neun möglichen Punkte und hat die Tabellenspitze vorerst aus den Augen verloren.

Nach der Niederlage gegen Newcastle (0:1) am vergangenen Samstag fiel die Mannschaft von Mikel Arteta sogar auf Platz fünf zurück. Am Mittwoch setzte sich die Negativserie durch eine empfindliche 0:1-Pleite gegen Inter Mailand in der Champions League fort.

Da kommt das Stadtderby gegen den Tabellennachbarn für Arsenal und Nationalspieler Kai Havertz, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, vielleicht genau richtig, um wieder zurück auf die Siegerstraße zu finden. Helfen könnte dabei die Rückkehr von Kapitän Martin Ødegaard, der gegen Inter nach fast zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback feierte.

Wieder im Kader: Martin Ödegaard

Eine Zusammenfassung der Partie läuft in der Sportschau am Sonntag ab 19.15 Uhr.

Hürzeler zum ersten Mal gegen Guardiola

Bereits am Samstag (09.11.2024, ab 18.30 Uhr im Live-Ticker der Sportschau) geht es für den deutschen Trainer Fabian Hürzeler zum ersten Mal gegen Startrainer Pep Guardiola und Manchester City.

Der Aufstiegscoach des FC St. Pauli, der mit Brighton & Hove Albion einen guten Saisonstart hingelegt hat und an den europäischen Plätzen dranbleiben möchte, freut sich auf das Duell mit dem Spanier: „Es ist schön, ihn zu treffen, aber es wäre noch viel schöner, ihn zu treffen und zu schlagen“, sagte Hürzeler in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Citizens am Donnerstag.

Für den Meister des vergangenen Jahres steht beim Auswärtsspiel an der Südküste deutlich mehr auf dem Spiel. Die „Skyblues“ verloren durch eine 1:2-Niederlage beim AFC Bournemouth am vergangenen Wochenende die Tabellenführung an den FC Liverpool.

Dazu kam das Ausscheiden im League Cup gegen Tottenham und die deutliche 1:4-Klatsche in der Champions League unter der Woche bei Sporting Lissabon. Zum ersten Mal seit 2018 hat die Mannschaft von Guardiola damit drei Spiele in Serie verloren.

Der ehemalige Bayern-Trainer, dessen Zukunft weiterhin ungeklärt ist (Vertrag läuft im Sommer aus), gab sich nach der Niederlage in der portugiesischen Hauptstadt kämpferisch: „Es wird eine harte Saison werden - das wussten wir von Anfang an. Aber so ist es nun einmal. Ich mag es, ich liebe es, ich will mich der Herausforderung stellen, meine Spieler mitreißen und es versuchen.“

Pep Guardiola

Gegen den kommenden Gegner Brighton sah City in der Vergangenheit zumindest immer gut aus. Von den 14 Begegnungen seit 2017 hat der Champions-League-Sieger von 2023 zwölf gewonnen. Ein Sieg ist auch am Samstag nötig, um den Druck auf Spitzenreiter Liverpool hochzuhalten.

Liverpool möchte die Tabellenführung verteidigen

Für Tabellenführer Liverpool geht es am Samstagabend (09.11.2024, ab 21.00 Uhr im Live-Ticker der Sportschau) darum, die Tabellenführung zu verteidigen und - wenn Brighton mithilft - sogar auszubauen. Die Mannschaft von Arne Slot befindet sich in absoluter Topform und hat seit der einzigen Saisonniederlage gegen den aktuellen Tabellendritten Nottingham Forest Mitte September (0:1) kein Spiel mehr verloren.

Auf den Doppelerfolg gegen Hürzelers Brighton – erst im Ligapokal, dann in der Liga – folgte ein beeindruckendes 4:0 in der Champions League gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen.

Sieggarant der „Reds“ ist auch in dieser Spielzeit der Ägypter Mohamed Salah. Mit wettbewerbsübergreifenden neun Treffern und neun Vorlagen aus 16 Spielen führt er erneut die interne Scorerliste der starken Liverpool-Offensive an.

In überragender Form: Mohamed Salah

Dennoch sollte Liverpool die Mannschaft von Unai Emery nicht unterschätzen. Wie gefährlich sie sein können, zeigten die „Villains“ im Königsklassen-Duell mit dem FC Bayern, der Anfang Oktober mit 0:1 gegen den Klub aus Birmingham verlor.