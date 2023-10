Premier League, 9. Spieltag Everton krasser Außenseiter im Merseyside-Derby Stand: 20.10.2023 16:56 Uhr

Nur eine Meile trennt die Stadien des FC Liverpool und des FC Everton. Sportlich sind es vor dem Merseyside-Derby am Samstag (13.30 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de und Ausschnitte in der Sportschau ab 18 Uhr) in der Premier League längst Welten.

Wenn Schiedsrichter Craig Parson die Partie an der Anfield Road anpfeift, ist es bereits das 241. Duell der beiden Rivalen in den Wettbewerben Premier League, FA Cup, League Cup und FA Community Shield. Seit 1894 elektrisiert das Spiel im Landkreis Merseyside die Menschen in der Stadt, und immerhin 67 Mal ging Everton als Sieger vom Feld. 96 Erfolge feierten die "Reds", und viel spricht dafür, dass es am Samstag gegen 15.20 Uhr 97 sein werden.

Luxusprobleme in Liverpool

Liverpool, Champions-League-Sieger von 2019, hat sich nach der schwächeren Vorsaison mit dem Verpassen der Königsklasse sehr schnell wieder stabilisiert. Mit fünf Siegen aus acht Partien und 17 Punkten sind die drei aktuellen Top-Teams Tottenham Hotspur, FC Arsenal (beide 20) und Manchester City (19) in Schlagdistanz.

Trainer Jürgen Klopp hat zur Zeit das Luxus-Problem, aus seiner hochgradig besetzten Offensivabteilung einen Platz für den portugiesischen Nationalspieler Diogo Jota oder den holländischen Shootingstar Cody Gakpo zu finden - beide fehlten zuletzt angeschlagen beim 2:2 gegen Brighton and Hove im Aufgebot.

Spiel aufgezeichnet und Telefone ausgeschaltet

Das Knistern vor dem Stadtduell beschreibt Liverpools Mittelfeldspieler Harvey Elliott so: "Es wird ein gewaltiges Spiel. Wenn man sich nicht auf ein Merseyside-Derby freuen kann, dann weiß ich nicht, worauf sonst. Es war immer eine große Veranstaltung. Die ganze Welt weiß davon!"

Elliott erinnert sich: "Wenn ich das Derby in meiner Kindheit nicht live sehen konnte, weil ich selbst Fußball gespielt habe, habe ich es immer aufgezeichnet und dafür gesorgt, dass alle Telefone ausgeschaltet waren, bis ich wieder nach Hause kam."

Auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp ist elektrisiert: "Es ist immer ein ganz spezielles Spiel, ein Hoch-Druck-Spiel. Aber meine Jungs sind solche Hoch-Druck-Spiele mit dem Verein und der Nationalmannschaft gewohnt, das wird also kein Problem sein. Wir sind bereit für einen großen Kampf mit sehr viel Körperkontakt - es wird hart, aber wir alle lieben diese Leidenschaft."

Pleite gegen Luton, Sieg gegen Bournemouth

Die Vorfreude ist beim FC Everton genauso groß, im Verein sind aber längst härtere Zeiten angebrochen. Neunmal waren die "Blues" Meister, fünfmal haben sie den FA Cup gewonnen, einmal den Europapokal der Pokalsieger, dieser Triumph ist allerdings 38 Jahre her. Die letzte Teilnahme am internationalen Geschäft gelang in der Saison 2017/18.

Aktuell steht das Team trotz eines überzeugenden 3:0 gegen Bournemouth vor der Länderspielpause auf Rang 16. Stabil wirkt die Mannschaft nicht, in der Woche davor gab es ein peinliches Heim-1:2 gegen Luton Town, der bislang einzige Dreier des Abstiegskandidaten.

Dyche gibt sich optimistisch