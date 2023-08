Transfers Chelseas Rekord-Neuzugang: Wer ist eigentlich Moises Caicedo? Stand: 15.08.2023 14:09 Uhr

Mit dem Transfer zu Chelsea ist eine wochenlange Transfersaga um Moises Caicedo zuende gegangen. Aber wer ist eigentlich der Mann, der 133 Millionen Euro kostet?

Von Till Oppermann

Obwohl sein FC Liverpool am Sonntag (13.08.23) gegen den FC Chelsea einen Punkt an der Stamford Bridge holte, war Trainer Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sichtlich angefressen. Vielleicht auch, weil er abseits des Platzes eine bittere Niederlage gegen die Londoner einstecken musste: Seit Wochen kämpfte Liverpool um die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers Moises Caicedo.

" Die Ablösesumme ist mit dem Klub vereinbart", sagte Klopp noch in der letzten Woche. Liverpool war bereit, für den 21-Jährigen 127 Millionen Euro an Brighton zu zahlen. Es schien, als sei der Transfer nur noch Formsache. Kurz darauf dann die Wende: Moises Caicedo wollte nur zu Chelsea. Seinem Ex-Verein Brighton wird diese Entscheidung Recht sein: Caicedos neuer Klub bezahlt jetzt sogar 133 Millionen Euro.

Auch dank Katar im Fokus

Ein satter Transfergewinn für Brighton, das für Caicedo im Januar 2021 noch fünf Millionen überwies, auch wenn die Seagulls einen Teil der Rekordsumme nach Ecuador abgeben müssen. Caicedos Ausbildungsverein Independiente del Valle sicherte sich für den Transfer auf die Insel eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent.

Diesen Gewinn verdankt der Klub nicht zuletzt dem katarischen Staatsfonds. Denn Independiente betreibt in Kooperation mit der Aspire Academy – Katars staatseigener Talentschmiede – eine der modernsten Fußballschulen Südamerikas. Immerhin neun Spieler im Ecuadors letztem WM-Kader durchliefen diese Ausbildung.

Über Umwege an die Spitze

Trotzdem dauerte es eine Weile, bis er Brighton wirklich verstärkte. Auf ein erstes Halbjahr mit nur einem Einsatz folgte im Sommer 2021 eine Leihe nach Belgien. Erst seit einem Jahr spielt Caicedo in der Premier League eine entscheidende Rolle, aber diese kurze Zeit reichte ihm, um die englischen Eliteklubs von sich zu überzeugen.

Vor Chelsea und Liverpool bemühte sich auch Arsenal um einen Transfer. "Moises verfügt über seltene Fähigkeiten im Mittelfeld und ist ein Spieler, den wir schon seit einiger Zeit ins Auge gefasst haben" , schwärmten Chelseas Sportdirektoren Laurence Stewart und Pauls Winstanley, als der Deal verkündet wurde.

Caicedo ist ein Ausnahmetalent

Was Caicedo so teuer macht, ist eine besondere Talentpalette in Verbindung mit seinem Alter. Der defensive Mittelfeldspieler fing in England in der letzten Saison die zweitmeisten Bälle ab und gewann die zweitmeisten Tacklings. Gleichzeitig hatte er aber auch die zweitbeste Passgenauigkeit aller Mittelfeldspieler der Premier League.

Caicedo vereint seine außergewöhnliche Physis mit Spielverständnis und sehr sauberer Technik und ist so genau der Sechser, den aktuell viele Topklubs suchen. Bei seinem neuen Verein wird er gemeinsam mit Enzo Fernandez, den Chelsea im Winter ebenfalls für rund 125 Millionen Euro verpflichtete, in den nächsten Jahren wohl eines der besten Mittelfeldduos im Weltfußball bilden.

Undurchsichtiger Vertrag

In den letzten Monaten investierte kein europäischer Klub so viel Geld wie Chelsea. Auch ohne Caicedo gaben die Blues in den drei Transferperioden unter dem neuen Besitzer Todd Boehly schon über 800 Millionen Euro aus. Das erklärt auch Jürgen Klopps Wut über den Rekorddeal: Als sich Pochettino kurz vor der Verkündung noch über Verstärkungen sprach, spottete Klopp zynisch: "Oh, das wünscht sich jeder Trainer."

Vor Caicedo hatten sich seine Liverpooler bereits um Enzo Fernandez bemüht und ebenfalls den Kürzeren gezogen. Chelsea bedient sich bei seinen Transfers eines Tricks, um die Financial Fairplay-Regeln zu unterlaufen. Wie andere Spieler vor ihm hat Caicedo einen Vertrag über acht Jahre unterschrieben: So taucht seine Ablösesumme pro Vertragsjahr in der Bilanz nur noch mit ungefähr 16,6 Millionen Euro auf.