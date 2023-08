Wechsel im Fußball Die zehn teuersten Transfers aller Zeiten Stand: 15.08.2023 19:33 Uhr

Der Weg vieler Stars führt derzeit nach Saudi-Arabien, wo das Geld zu Hause ist. Die zehn teuersten Transfers der Geschichte sind aber allesamt in Europa über die Bühne gegangen.

10. Cristiano Ronaldo (2018 für 117 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus Turin)

Ronaldo war bereits 33 Jahre alt, als er 2018 zu Juventus wechselte. Die 117 Millionen Euro waren trotzdem gut angelegt: Juve bekam 101 Tore in drei Saisons und viele neue Follower auf Social Media – für den Champions-League-Titel reichte es aber nicht.

Christiano Ronaldo

9. Jack Grealish (2021 für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City)

"Ich bin ein großer Fan von ihm", schwärmte City-Coach Pep Guardiola schon anderthalb Jahre bevor er den Engländer im Sommer 2021 als neuen Spieler in Manchester begrüßen konnte. Mit Grealish als Leistungsträger gewann City 2023 die Champions League.

Jack Grealish

8. Antoine Griezmann (2019 für 120 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Barcelona)

Gemessen an der Ablösesumme war Griezmanns Zeit in Barcelona enttäuschend. Dem französischen Angreifer gelangen in 102 Spielen für Barca nur 35 Tore, oft wirkte er wie ein Fremdkörper. Mittlerweile spielt er wieder für Atlético.

Antoine Griezmann

7. Enzo Fernández (2023 für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Chelsea)

Im Sommer 2022 wechselte Fernández für nur 14 Millionen Euro Sockelablöse aus Argentinien zu Benfica Lissabon. Ein halbes Jahr und einen Weltmeistertitel später war Chelsea bereit, 121 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler zu zahlen.

Enzo Fernandez

6. João Félix (2019 für 127,2 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atletico Madrid)

João Félix sollte bei Atlético Antoine Griezmann beerben. Trotz seines außergewöhnlichen Talents wurde er in der Mannschaft des Defensivexperten Diego Simeone aber nicht glücklich. In der Rückrunde der Saison 2022/2023 wurde er an Chelsea verliehen.

Joao Felix

5. Moisés Caicedo (2023 für 133 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea)

Eigentlich dachten alle, Moisés Caicedo würde nach Liverpool wechseln: Brighton und die "Reds" verhandelten wochenlang über den Ecuadorianer. Doch Caicedo wollte nur zu Chelsea. Sein neuer Klub machte ihn zum teuersten Neuzugang der Geschichte der Premier League.

Moises Caicedo

4. Philippe Coutinho (2018 für 135 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona)

Den größten Erfolg nach dem Wechsel zum FC Barcelona feierte Countinho 2020 als Leihspieler beim FC Bayern, als er das Triple holte. Das sagt alles über Coutinhos Zeit als Barca-Spieler: Der Transfer war eher ein Flop.

Philippe Coutinho

3. Ousmane Dembélé (2017 für 140 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona)

Im Sommer 2017 schwänzte der Franzose das Training in Dortmund, um seinen Wechsel zu Barca zu erzwingen. In den Jahren danach wurden weder Barcelona noch Dembélé miteinander glücklich. Für deutlich weniger Geld (50,4 Millionen) wechselte er schließlich zu Paris Saint-Germain.

Ousmane Dembele

2. Kylian Mbappé (2018 für 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain)

In seinen ersten sechs Saisons in Paris gelangen Mbappé mehr als 300 Torbeteiligungen. Kein Wunder, dass im Sommer 2022 sogar Frankreichs Präsident Emmanuel Macron intervenierte, um ihn von einem Wechsel zu Real Madrid abzuhalten.

Kylian Mbappe

1. Neymar (2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain)

Selbst eine Ausstiegsklausel von 222 Millionen reichte nicht aus, um PSG davon abzuhalten, Neymar zu kaufen. Den ersehnten Champions-League-Titel brachte er den Parisern aber nicht ein. Mittlerweile steht Neymars Wechsel nach Saudi-Arabien fest.

Bei Erstellung der Liste haben wir uns an Transfermarkt.de orientiert.

Neymar