Drei Tage nach dem respektablen 1:1 in der Champions League bei Atlético Madrid gab es für Manchester United einen herben Rückschlag in der Premiere League. Die von Ralf Rangnick trainierten "Red Devils" kamen am Samstag (26.02.2022) im Old Trafford gegen den Abstiegskandidaten FC Watford nur zu einem 0:0.