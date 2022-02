Brentford baut Eriksen behutsam auf

Seinen Wunsch nach einer Fortsetzung seiner Karriere bei Inter Mailand konnte sich Eriksen allerdings nicht erfüllen. Die Regeln in Italien verbieten den Profi-Vereinen aus Gründen des Gesundheitsschutzes den Einsatz von Spielern mit eingesetztem Defibrillator.

Brentford hatte den erfahrenen Mittelfeldspieler behutsam aufgebaut und für seinen ersten Pflichtspieleinsatz für seinen neuen Klub vorbereitet. In mehreren Testspielen konnte sich Eriksen an das Topniveau wieder herantasten.

Der 109-malige Nationalspieler will sich in Brentford noch für einen Platz in Dänemarks Kader für die WM-Endrunde in Katar empfehlen.

Quelle: sid/dpa/red