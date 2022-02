Liverpool und Chelsea siegen mit Mühe

Zuvor war Liverpool an der Anfield Road nach einem 0:1-Rückstand noch zu einem 3:1 (0:0) gegen den neuen Tabellenletzten Norwich City gekommen. Milot Rashica (48.) hatte Norwich in Liverpool in Führung gebracht, Sadio Mané (64.), Mo Salah (67.) und Luis Diaz (81.) sorgten dann mit ihren Toren für die Wende.

Chelsea gewann bei Crystal Palace mit 1:0 (0:0). Hakim Ziyech (90.) sorgte für das späte Siegtor.

Arsenal schließt zu West Ham auf

West Ham United unterlief als Tabellenfünfter ein 1:1 gegen Newcastle United, so konnte Arsenal mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Brentford zumindest nach Punkten mit West Ham gleichziehen.

Quelle: sid/dpa