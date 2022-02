Das Team des deutschen Interimstrainers Ralf Rangnick kam gegen den FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Es war das bereits dritte Remis aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Vorerst reichte der Punktgewinn aber für Platz fünf.

Der frühere Dortmunder Jadon Sancho (21. Minute) brachte Man United in Führung, doch Ché Adams (48.) gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich. Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo, von dem Rangnick zuletzt mehr Tore gefordert hatte, spielte von Beginn an, dem Portugiesen gelang aber wieder kein Treffer.