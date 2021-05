Premier League - Man City ist Meister, weil United verliert

Leicester klettert auf Rang drei

Der 19 Jahre alte Luke Thomas (10.) und Caglar Söyüncü (66.) trafen für Ex-Meister Leicester, der vorerst auf Rang drei kletterte. Mason Greenwood (15.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für United.

Manchester Uniteds Edinson Cavani verlässt das Feld nach der Niederlage gegen Leicester

United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer nahm zwei Tage nach dem Auswärtsspiel bei Aston Villa (3:1) und zwei Tage vor dem Topspiel gegen den FC Liverpool gleich zehn Veränderungen in der Startelf vor, einzig Greenwood spielte erneut von Beginn an. Eine solche Rotation hatte es bei ManUnited in der Premier League zuvor nur im Mai 2009 gegen Hull City gegeben.

red/dpa/sid | Stand: 11.05.2021, 21:00