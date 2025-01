Klarer "Reds"-Sieg gegen Ipswich Liverpool souverän, Bournemouths Lauf geht weiter Stand: 25.01.2025 18:16 Uhr

Gegen Aufsteiger Ipswich Town schießt der FC Liverpool in der englischen Premier League einen klaren Sieg heraus und bleibt souverän Erster. Bournemouth robbt sich weiter an die Champions-League-Plätze heran.

Dominik Szoboszlai brachte Liverpool an der Anfield Road früh in Führung (11.). Mohamed Salah mit seinem 19. Saisontor (35.) und Cody Gakpo (44.) legten nach und entschieden das Spiel schon vor der Pause. Gakpo erhöhte im zweiten Durchgang (66.), Jacob Greaves traf noch für die Gäste (90.).

53 Punkte aus 22 Spielen bedeuten nach wie vor Platz eins für das Team von Trainer Arne Slot. Erster Verfolger der "Reds" bleibt der FC Arsenal.

Arbeitssieg für Arsenal

Die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Kai Havertz holte am Samstag (25.01.2025) einen 1:0 (1:0)-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers. Den Siegtreffer erzielte der Italiener Riccardo Calafiori (74.), der einen Abpraller aus der Abwehr mit einem überlegten Schuss im Tor unterbrachte.

Die "Gunners" spielten nach einer Roten Karte gegen Myles Lewis-Skelly (43.) für ein taktisches Foul knapp 30 Minuten in Unterzahl, dann waren auch die "Wolves" nach Gelb-Rot für Joao Gomes (70.) zu Zehnt. In der Tabelle hat Arsenal sechs Punkte Rückstand auf Liverpool, das aber noch ein Nachholspiel in Everton hat.

Bournemouth schlägt Nottingham klar

Den Kontakt zur Spitze verliert langsam das Überraschungsteam von Nottingham Forest. Der Tabellendritte kassierte beim Team der Stunde, dem AFC Bournemouth, eine böse 0:5 (0:1)-Klatsche. Ex-Bundesligaprofi Justin Kluivert (9.) brachte die Süd-Engländer früh in Führung. Dango Ouattra (55., 61., 87.) mit einem Hattrick und Antoine Semenyo (90.+1) in der Nachspielzeit schossen den Kantersieg heraus.

Bournemouth, das jetzt zwölf Pflichtspiele in Folge nicht verloren hat, schob sich mit 40 Punkten bis auf vier Punkte an Nottingham und damit an die Champions-League-Plätze heran.